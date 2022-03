Training Day : le préquel du film avec Denzel Washington se prépare et a un titre

Film de la révélation pour son réalisateur Antoine Fuqua, "Training Day" a marqué le début des années 2000 et apporté un Oscar à son acteur principal Denzel Washington. Plus de vingt ans après, le projet de préquel est bien vivant et a même un titre !

Training Day, bijou du cinéma policier américain

En 2001, Antoine Fuqua présente son troisième long-métrage : Training Day. Un thriller policier écrit par David Ayer, mené avec brio par le duo d'acteurs Denzel Washington et Ethan Hawke. Le premier assure le rôle de l'inspecteur en chef des Stups Alonzo Harris et le second celui de sa nouvelle recrue Jake Hoyt. Dans un Los Angeles dangereux et sous tension, Alonzo va ainsi, au prétexte d'une journée de formation, entraîner Jake dans ses sombres histoires et l'utiliser pour arriver à ses fins.

Training Day ©Warner Bros.

Réussite critique et commerciale, célébré pour son réalisme et la performance de ses acteurs, Training Day obtient plusieurs récompenses, dont l'Oscar du Meilleur acteur pour Denzel Washington en 2002.

Un titre pour le préquel en développement chez Warner

Peut-être que le titre évoqué n'est que celui de travail, mais il donne en tout cas une idée du sujet du film, actuellement en préparation chez Warner Bros. Intitulé ainsi Training Day: Day of the Riot, le film devrait nous ramener presque dix ans en arrière, lors des émeutes de Los Angeles qui ont suivi l'agression de Rodney King par quatre policiers du LAPD le 29 avril 1992. Une idée parfaitement sensée, puisqu'elle permettrait d'explorer les origines de la grande ambiguïté morale d'Alonzo Harris, dans le cadre d'un événement politique et social majeur des États-Unis.

Le scénariste Nick Yarborough est attaché au projet. Pour le moment, on ne sait pas si Antoine Fuqua en prendra la réalisation, mais ce serait une brillante idée, sachant par ailleurs que Denzel Washington ni Ethan Hawke ne pourraient y reprendre leur rôle. D'ailleurs, en se concentrant sur un Alonzo Harris plus jeune et potentiellement sur ses débuts dans la police, dix avant les événements de Training Day, le personnage Jake Hoyt n'a aucune chance d'y apparaître.

Ainsi, plutôt que de rajeunir technologiquement Denzel Washington, le nouveau film devrait vraisemblablement mettre à son casting un interprète plus jeune pour incarner Alonzo Harris. On peut ainsi penser à des jeunes trentenaires talentueux comme notamment Jonathan Majors, Daniel Kaluuya ou encore Winston Duke.