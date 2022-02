Transformers 8 et 9 sont en préparation du côté de la Paramount

La Paramount vient d'officialiser le lancement de deux nouveaux films « Transformers » après la sortie de « Transformes : Rise of the Beasts » prévue pour 2023. Il faut donc s'attendre à une toute nouvelle trilogie robotique.

Transformers : bientôt la sortie du nouvel opus ?

Après cinq épisodes, le cinéaste Michael Bay laisse la saga Transformers derrière lui. Après les trois films portés par Shia LaBeouf, les deux opus emmenés par Mark Wahlberg, et le spin-off centré sur Bumblebee réalisé par Travis Knight, la saga Transformers s'apprête à revenir sur le devant de la scène.

On sait maintenant depuis un certain temps que Steven Caple Jr. travaille sur Transformers : Rise of the Beasts. Un tout nouvel opus qui se place comme un prequel à la saga de Michael Bay puisque l'action se déroulera dans les années 1990. Les spectateurs y découvriront notamment les Maximals, Predacons et les Terrorcons qui se joindront à l'éternel combat entre les Autobots et les Decepticons.

Transformers : Rise of the Beasts ©Paramount Pictures

Notamment porté par Anthony Ramos, Dominique Fishback ou encore Ron Perlman (qui double Optimus Prime) ce nouvel épisode de la saga robotique est attendu le 7 juin 2023 dans les salles obscures. Mais ce n'est pas la seule information concernant la saga Transformers à retenir.

Les épisodes 8 & 9 sont officialisés

En effet, en plus du film de Steven Caple Jr., la Paramount vient d'officialiser le lancement des épisodes 8 & 9. Ils se dérouleront après les événements de Transformes : Rise of the Beasts. Pour le moment, il n'y a pas de détails supplémentaires concernant ces deux suites à venir. Difficile de savoir si le réalisateur et le casting de Transformes : Rise of the Beasts reviendront pour ces nouveaux épisodes, ou si la franchise va se diriger vers d'autres horizons.

Optimus Prime - Transformers 3 : La Face cachée de la Lune ©Paramount Pictures

Pour rappel, la saga Transformers est un énorme succès financier pour la Paramount. En six films, la franchise a rapporté plus de 4,8 milliards de dollars de recettes au studio. À noter cependant une petite baisse de régime sur les deux derniers films puisque Bumblebee et Transformers : The Last Knight ont respectivement enregistré les scores les plus faibles de la saga avec 468 millions et 605 millions de dollars de recettes au box-office. Reste maintenant à voir comment Rise of the Beasts va être reçu.