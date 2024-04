Transformers Le Commencement : les origines d’Optimus se dévoilent dans le trailer

Le premier trailer du septième film de la saga "Transformers", "Le Commencement", a été mis en ligne. Le long-métrage est cette fois un préquel réalisé en animation.

La relation entre Optimus et Megatron au centre de Transformers : Le Commencement

Depuis la sortie de son premier film, en 2007, la franchise Transformers chapeautée par Hasbro s’est enrichie de six longs-métrages supplémentaires. Un septième va même arriver cette année. Intitulé Le Commencement, il s’agira, comme son nom le laisse supposer, d’un préquel. Son intrigue nous proposera de découvrir une histoire inédite. À savoir les origines de l’amitié transformée en rivalité entre Optimus Prime et Megatron.

Réalisé par Josh Cooley, ce nouvel opus se différencie de ses prédécesseurs. Car il s’agit cette fois d’un film d’animation. C’est le premier de ce genre depuis l’original sorti en 1986, signé Nelson Shin et connu en français sous le nom de La Guerre des robots. À plusieurs mois de sa sortie, Transformers : Le Commencement se dévoile avec une première bande-annonce.

Un premier trailer rythmé pour le film

Les premières images de Transformers : Le Commencement nous montrent les deux personnages emblématiques de la franchise avant qu’ils ne deviennent Optimus Prime et Megatron, à une époque où ils étaient connus sous les noms d’Orion Pax et D-16. Accompagnés d’autres robots, ils y font équipe pour contrer une menace sur leur planète après avoir reçu le pouvoir de se transformer.

Transformers : Le Commencement nous permettra de voir Optimus Prime et Megatron dans un environnement différent de celui de la Terre. Car l’intrigue de ce nouveau film prendra entièrement place sur la planète Cybertron, dont les deux personnages sont originaires.

Une distribution impressionnante

Josh Cooley a pu s’appuyer sur un casting impressionnant pour donner vie aux personnages de Transformers : Le Commencement. Optimus Prime et Megatron y ont été doublés par Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry. Scarlett Johansson, Keegan-Michael Kay, Jon Hamm et Laurence Fishburne ont aussi prêté leurs voix à Elita, Bumblebee, Sentinel Prime et Alpha Trion.

Transformers : Le Commencement aura droit à une sortie dans les salles. Il arrivera le 23 octobre 2024 en France.