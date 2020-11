Transformers : le prochain film avance enfin !

La franchise « Transformers » n'a pas encore dit son dernier mot. Paramount travaille actuellement à la production d'un nouvel opus. Le studio vient même de trouver un réalisateur pour ce nouveau volet.

Transformers : une franchise à plusieurs milliards de dollars

En 2007, Michael Bay initie la saga Transformers. Un premier opus relativement apprécié des spectateurs qui permettait également à Shia LaBeouf de gagner une renommée mondiale. Face au succès de ce premier épisode, plus de 709 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 150 millions), et deux nominations aux Oscars, la Paramount a décidé de développer la franchise. Michael Bay a réalisé quatre autres volets tandis que Travis Knight a mis en scène le premier spin-off de la licence : Bumblebee. En tout, la saga Transformers a rapporté plus de 4,8 milliards de dollars ! Rien que ça.

Un nouvel opus en production

Malgré cet énorme succès, Michael Bay a décidé de prendre ses distances avec la saga robotique. Après cinq épisodes, le cinéaste est désireux de partir vers d'autres horizons, même s'il restera en tant que producteur. Dernièrement, Michael Bay a notamment mis en scène 6 Underground pour Netflix. Mais Paramount et Hasbro veulent continuer à développer la licence Transformers. Les studios travaillent actuellement sur un nouveau film, prévu pour l'été 2022.

Mais pour l'instant, ce projet demeure très secret. On ne sait pour le moment pas vraiment qui est impliqué. Mais, selon Deadline, les studios auraient trouvé un réalisateur pour mettre en scène ce prochain épisode. En effet, Steven Caple Jr. a été engagé pour diriger ce nouveau Transformers. Ce dernier s'est surtout illustré avec Creed II, sorti en 2018. Un film qui avait suscité des retours majoritairement positifs et rapporté plus de 214 millions de dollars au box-office. Côté scénario, Paramount a choisit Joby Harold pour raconter cette nouvelle histoire.

Pour le moment, difficile de savoir si ce nouveau Transformers sera une suite de Last Knight, ou si ce sera un film dérivé à la manière de Bumblebee. Mais les différents rapports entourant le projet misent davantage sur la seconde hypothèse. Steven Caple Jr. devra vraisemblablement réaliser un film spin-off de la franchise, à la manière du long-métrage de Travis Knight.