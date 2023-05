Transformers : les 9 easter eggs que vous avez peut-être manqués

En 2007, Michael Bay inaugure sa grande franchise avec le premier volet de la saga "Transformers". Emmené par Shia LaBeouf, le long-métrage devient une référence du genre, et le premier chapitre d’une histoire qui continue encore aujourd'hui de se développer. Découvrez les meilleurs easter eggs du premier "Transformers".

Transformers : premier volet d’une saga culte

Avec Transformers, Michael Bay a prouvé qu’il était un des maîtres du cinéma d’action pop et explosif. Dans ce film, sorti en 2007, le réalisateur rappelle sa maestria pour mettre en scène des blockbusters à plusieurs dizaines de millions de dollars avec force, talent et conviction. Emmené par Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Jon Voight ou encore John Turturro, Transformers est rapidement devenu un classique du genre.

Nommé à deux reprises aux Oscars, le film a surtout cartonné au box-office mondial avec plus de 709 millions de dollars de recettes (pour un budget de 150 millions de dollars). Suite à ce succès, Michael Bay a réalisé quatre autres films Transformers, jusqu'à Transformers : The Last Knight (2017).

Depuis, la saga continue de se développer, sans son réalisateur original. Bumblebee est sorti en 2018 sous la direction de Travis Knight tandis que Transformers : Rise of the Beasts, réalisé par Steven Caple Jr. est attendu le 7 juin prochain dans les salles obscures.

Les meilleurs easter eggs du premier Transformers

Avec le succès de cette licence, qui a tout de même engrangé presque 5 milliards de dollars de recettes au box-office, on a décidé de revenir sur le tout premier film de la saga. Pour l’occasion, on a mis en lumière les meilleurs easter eggs du film de Michael Bay. Voici donc 9 références que vous aviez peut-être raté dans le premier volet de la saga :

Armageddon

Lors de la première arrivée des Decepticons sur Terre, de nombreuses voix se superposent. L’une d’entre elle parvient à exprimer une information étrange en référence à un autre film de Michael Bay. En effet, au milieu de la cacophonie ambiante, on peut entendre « c'est dix fois mieux que dans Armageddon ». Sorti en 1998, Armageddon est un autre film emblématique de Michael Bay, notamment emmené par Bruce Willis et Ben Affleck.

Bumblebee

Si dans la saga Transformers, Bumblebee a l’apparence d’une Chevrolet Camaro, dans les comics et le dessin animé, le gentil robot a un autre aspect. En effet, à l’origine, Bumblebee prend l’allure d’une coccinelle jaune. Au début du premier Transformers, Michael Bay n’oublie pas de rendre hommage au Bumblebee des dessins animés en présentant son protagoniste dans une coccinelle Volkswagen jaune.

Transformers ©Paramount Pictures

Le pseudo de Sam Witwicky

Il n’y a pas que des robots dans Transformers. Il y a aussi Sam Witwicky, le héros du film incarné par Shia LaBeouf. Rôle phare dans la carrière du jeune homme, la saga Transformers a offert à Shia LaBeouf une renommée internationale. Dans le film, Sam Witwicky utilise le pseudo LadiesMan217 sur eBay. Il s’agit en fait d’une référence à la date de naissance de Michael Bay, né le 17 février 1965.

Flurby

A l’origine, Transformers est une gamme de jouets développés par la marque Hasbro. Cette entreprise américaine détient de nombreuses licences emblématiques tels que Monopoly, Nerf, My Little Pony ou G.I. Joe. Michael Bay profite du premier volet de la saga Transformers pour faire un petit placement de produit Hasbro. En effet, les plus observateurs auront remarqué une énorme publicité à l’effigie des Flurbys, ces petites créatures inspirées des Gremlins, autres produits emblématiques de la marque de jouets.

Changement de slogan

Lorsque le Decepticon Barricade débarque sur Terre, il décide de scanner une voiture de police. Sur l’aile droite de la voiture, sont inscrits les mots "To punish and enslave" ("Punir et faire esclave"). Il s’agit d’un habile détournement du célèbre slogan de la police californienne : "To protect and to serve" ("protéger et servir").

Le chien de Michael Bay

Régulièrement, Michael Bay fait tourner son chien dans ses propres films. Récemment, le cinéaste a fait jouer son chien, Nitro, dans son dernier film intitulé Ambulance. Déjà, à l’époque de Transformers, Michael Bay a mis en scène une apparition de son précédent chien, dénommé Mason, dans une séquence où l’animal se fait chouchouter par Miles dans une petite piscine gonflable.

Transformers ©Paramount Pictures

Quand Apple dit non à Michael Bay

À un moment du film, l’Agent Simmons (John Turturro) explique aux autres personnages (et accessoirement au public) l’origine des Transformers. À la base, Michael Bay voulait que son personnage utilise un iPod de chez Apple. Mais Steve Jobs, alors PDG de la marque, a refusé qu’un de ses produits soit utilisé dans le film de Michael Bay. Ce dernier s’est donc tourné vers Nokia qui a accepté le partenariat.

Une campagne de promotion pas comme les autres

Dans le cadre de la campagne de promotion du film, un site spécial du secteur 7 a été mis en ligne. Celui-ci présentait des vidéos apportant des "preuves" que les Transformers étaient déjà arrivés sur Terre. Une vidéo mettant en scène Grimlock détruisant un chantier de construction, Réflecteur se transformant lors d'une fête d'anniversaire, Kickback et Laserbeak étant accidentellement enregistrés sur vidéo. Et une vidéo de sécurité montrant Bumblebee (dans son ancien mode Volkswagen Beetle) se transformant dans un parking.

L’armée à la rescousse de Michael Bay

Pour garder le film réaliste et dans les limites du budget, le département américain de la Défense a apporté son soutien à la production du film. C’est le plus grand projet qu'il ait alors aidé depuis La chute du faucon noir (2001). Les militaires ont fourni leurs véhicules comme modes alternatifs des Decepticons Starscream et Bonecrusher. Ils ont également permis de filmer leurs avions F-22 et CV-22.

Transformers ©Paramount Pictures

C’est la première fois que ces avions ont été vus dans un long métrage depuis Hulk (2003). Des soldats servaient de figurants et des uniformes authentiques étaient fournis aux acteurs. En échange de ces faveurs, les cinéastes ont offert une projection préalable du film aux soldats, gratuitement.