Transformers Rise of the Beasts : faut-il rester jusqu'à la fin du générique ?

"Transformers : Rise of the Beasts" vient de sortir dans les salles obscures. Comme la grande majorité des blockbusters modernes, le film de Steven Caple Jr a une scène post-générique, qu’on vous décrypte ici, mais pas besoin de rester jusqu'à la toute fin.

Transformers : Rise of the Beasts, un nouveau volet sans Michael Bay

Depuis 2007, les Transformers envahissent les salles de cinéma. Après cinq opus mis en scène par Michael Bay, et un spin-off consacré à Bumblebee réalisé par Travis Knight, l’univers Transformers est de retour au cinéma à travers un septième film. Transformers : Rise of the Beasts vient donc de sortir dans les salles obscures ce mercredi 7 juin 2023. Cette fois, c’est le réalisateur Steven Caple Jr. (Creed II) qui s’occupe de la mise en scène.

Un nouveau volet qui se place dans les années 1990, sept ans après les événements de Bumblebee. Le récit suit Noah Diaz (Anthony Ramos) et Elena Wallace (Dominique Fishback) qui se retrouvent malgré eux mêlés à la guerre des Autobots. Ils accompagnent Optimus Prime et son équipe dans une mission pour sauver le monde.

Comme la grande majorité des blockbusters modernes, Transformers : Rise of the Beasts a bien une scène post-générique. Cet article va évidemment contenir des spoilers quant à la teneur de cette séquence post-générique. On vous conseille donc de passer votre chemin si vous voulez conserver l’effet de surprise.

Une seule scène post-générique

La seule scène post-générique survient après le premier générique. On retrouve Noah de retour chez lui après avoir accompli sa mission auprès des Autobots. Le jeune homme bidouille une carcasse de voiture. Sans surprise, il s’agit du défunt Mirage, un Autobot qui a donné sa vie pour sauver Noah. Pour lui rendre la pareille, Noah décide alors de reconstruire Mirage avec des pièces détachées. Il finit par y parvenir, et le film Transformers : Rise of the Beasts se conclue donc sur la résurrection de Mirage.

L’occasion pour la Paramount d’annoncer à demi-mots une suite. Une scène post-générique qui confirme logiquement le retour prochain de Pete Davidson qui s’occupe du doublage de Mirage. En version française, c’est le youtubeur Mister V qui a été choisi pour prêter sa voix à l’Autobot. Et le vidéaste aimerait beaucoup lui-aussi rempiler dans une éventuelle suite.

Il faut cependant se contenter de cette seule scène post-générique. Inutile donc de rester jusqu’à la fin du second générique, puisqu'il n'y a absolument rien...