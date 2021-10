Transformers Rise of the Beasts : les premières images du tournage dévoilées

Le prochain opus de la saga « Transformers » vient de dévoiler ses toutes premières images de tournage. Le cinéaste Steven Caple Jr a donné aux fans un aperçu des Autobots et des Terrorcons.

Transformers : une saga extrêmement lucrative

En 2007, le cinéaste Michael Bay se lance dans une saga emblématique, qui sera l'un de ses plus gros succès commerciaux. En effet, il met en scène Transformers, un célèbre blockbuster notamment porté par Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel ou encore John Turturro. Adapté de la gamme de jouets Hasbro, le film rencontre un certain succès critique et rapporte surtout plus de 709 millions de dollars au box-office. La Paramount décide donc de lancer toute une saga Transformers. Aujourd'hui, en tout (sans compter les adaptations animées), ce sont 6 films qui ont vu le jour : 5 films principaux et un spin-off. En tout, la licence a rapporté plus de 4,8 milliards de dollars au box-office.

Optimus Prime - Transformers : The Last Knight ©Paramount Pictures

Michael Bay, après cinq films derrière la caméra, a décidé de raccrocher avec Transformers : The Last Knight. Paramount a décidé de continuer à développer la licence, sans l'aide de Michael Bay. Un septième film est attendu le 22 juin 2022 dans les salles obscures. Intitulé Transformers : Rise of the Beasts, le long-métrage sera mis en scène par Steven Caple Jr., à qui l'on doit notamment Creed 2. Côté casting, Mark Wahlberg ne reviendra pas devant la caméra. La distribution se compose pour le moment d'Anthony Ramos, de Dominique Fishback et de Domenic Di Rosa.

Le tournage suit son bonhomme de chemin

Steven Caple Jr. vient de partager sur son compte Instagram des photographies du tournage. On peut y voir le cinéaste entouré de nombreux véhicules. Sur le premier cliché, ce sont les Autobots (les gentils) et sur le second apparaissent trois Terrorcons (les méchants).

Transformers : Rise of the Beasts sert de suite directe à Bumblebee. Le tournage a actuellement lieu au Pérou, tandis que le scénario est écrit par Darnell Metayer et Josh Peters. Le récit se place en 1994 et suivra un couple d'archéologues de Brooklyn qui se retrouve au milieu d'un conflit entre trois fractions différentes de Transformers : les Maximals, les Predacons et les Terrorcons. Lors d'une précédente intervention, le cinéaste a donné quelques éclaircissements concernant son film :

Les Predacons dans notre film sont de nature plus reptilienne. Nous en avons vu quelques-uns dans d'autres films Transformers, mais dans ce nouveau film, nous en voyons d'une autre race. Il s'agit de construire une trame de fond pour ces personnages, et nous en verront davantage sur les Predacons et Terracons.

Le but de Transformers : Rise of the Beasts est donc de se concentrer sur autre chose que le traditionnel affrontement entre les Autobots et les Decepticons, qui a été narré à travers cinq volets. Ce septième film part donc vers de nouveaux horizons pour raconter d'autres confrontations. Le long-métrage s'inspirera également de la série animée Beast Wars. Dans ce show, l'accent est davantage mis sur des robots capables de se transformer en animaux plutôt qu'en véhicules traditionnels. Rendez-vous en 2022 pour découvrir le travail de Steven Caple Jr.