Transformers Rise of the Beasts : un trailer explosif pour le nouveau film

Paramount a dévoilé la première bande-annonce de "Transformers: Rise of the Beasts", prévu pour l'été prochain. On va enfin revoir des robots géants se taper dessus !

Les Transformers reviennent !

Depuis ses débuts en 2007, la saga Transformers est particulièrement lucrative. Pourtant, sur le papier, le projet n'était pas forcément le plus attirant - une adaptation des jouets de la marque Hasbro. Mais le premier film réalisé par Michael Bay est parvenu à attirer le public en proposant des combats monstrueux entre des robots géants.

D'un côté les Autobots, qui ont fui leur planète Cybertron et se sont réfugiés sur la Terre. De l'autre, leurs ennemis les Decepticons qui comptent bien dominer le monde des humains et exterminer définitivement les Autobots. Rappelons que ces extraterrestres ont la particularité de pouvoir se transformer en n'importe quel véhicule, d'où le nom Transformers.

Transformers ©Paramount

Pour les accompagner et permettre au public de mieux s'identifier, Michael Bay a ajouté quelques humains, avec dans les deux premiers films Sam Witwicky et Mikaela portés par Shia LaBeouf et Megan Fox. Un casting qui a évolué au fur et à mesure.

En cinq films, la saga Transformers a rapporté plus de 4 milliards de dollars de recettes à travers le monde. À cela s'ajoute le spin-off Bumblebee (2018), pour plus de 460 millions de dollars de recettes. Il est donc logique que Paramount continue de profiter de la franchise avec un septième film intitulé Transformers: Rise of the Beasts.

Direction les 90's pour Optimus Prime

Transformers: Rise of the Beasts ne sortira pas avant l'été prochain mais le studio nous offre déjà une première bande-annonce (en une d'article). Et même si Michael Bay n'est plus à la réalisation (comme pour Bumblebee), remplacé par Steven Caple Jr. (Creed 2) mais toujours présent comme producteur, on nous promet un sacré spectacle avec des séquences d'action toujours aussi impressionnantes visuellement.

Cependant, l'important est pour l'instant plus au niveau de l'intrigue puisque ce nouveau film devrait relancer totalement la saga pour donner lieu à une nouvelle trilogie. L’action se déroulera ainsi dans les années 1990 et nous emmènera aux quatre coins du globe.

Le combat entre les Autobots et les Decepticons fera toujours partie du récit, avec évidemment la présence d'Optimus Prime. Mais on verra s'ajouter deux anciennes factions de Transformers, les Maximals et les Predacons. C'est une archéologue interprétée par Dominique Fishback et un ancien militaire incarné par Anthony Ramos qui trouverons leur trace et seront donc au milieu d'un combat titanesque. Le film sera à découvrir dans les salles le 7 juin 2023.