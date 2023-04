Transformers Rise of the Beasts : une immense bataille se dévoile dans le nouveau trailer

Après "Bumblebee", la franchise initiée par Michael Bay s'offre un deuxième préquel. La nouvelle bande-annonce de "Transformers : Rise of the Beasts" promet un affrontement titanesque entre les robots.

Un nouveau préquel pour la saga Transformers

16 ans après la sortie du premier opus orchestré par Michael Bay, la saga Transformers continue au cinéma. Après avoir mis en scène cinq volets de la franchise, le cinéaste a cédé sa chaise de réalisateur à Travis Knight (Kubo et l'armure magique) en 2018 pour le préquel Bumblebee. Un long-métrage ultra efficace et attachant, qui rappelait les heures de gloire de la société de production Amblin.

C'est désormais au tour de Steven Caple Jr. (The Land, Creed II) de proposer un nouvel affrontement entre les Autobots et les Decepticons. Comme Bumblebee, Transformers : Rise of the Beasts se déroule avant les aventures de Sam Witwicky (Shia LaBeouf) et Cade Yeager (Mark Wahlberg).

Transformers : Rise of the Beasts ©Paramount Pictures

Le film débute en 1994 et dévoile l'alliance entre les Autobots et les Maximals, une ancienne faction de robots, pour contrer le redoutable Unicron. Optimus Prime et Bumblebee sont de retour dans le nouvelle bande-annonce de Transformers : Rise of the Beasts, qui promet une gigantesque bataille.

Anthony Ramos, Dominique Fishback et Luna Lauren Vélez forment la distribution du blockbuster. Peter Cullen, Ron Perlman, Michelle Yeoh, Pete Davidson ainsi que Peter Dinklage doublent les Transformers.

Transformers : Rise of the Beasts est à découvrir au cinéma dès le 7 juin 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.