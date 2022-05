Transformers - The Last Knight : retour sur la polémique qui a entaché le tournage

En 2017, le cinéaste Michael Bay revient une cinquième et dernière fois à la réalisation d'un film Transformers avec "Transformers : The Last Knight". Découvrez pourquoi le film a fait polémique en Angleterre pendant le tournage.

La saga Transformers : énorme succès au box-office

En 2007, le metteur en scène Michael Bay décide de se lancer dans la réalisation du premier opus de la saga Transformers. Malgré des critiques mitigées, le long-métrage porté par Shia LaBeouf rencontre un grand succès au box-office avec plus de 709 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget d'environ 150 millions. Face à ce triomphe, la Paramount décide de produire toute une saga Transformers.

Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) - Transformers : The Last Knight ©Paramount Pictures

10 ans plus tard, Michael Bay est toujours aux manettes de ces grands huit avec la réalisation de Transformers : The Last Knight, le cinquième et dernier opus qu'il met lui-même en scène. Depuis, seul Bumblebee a vu le jour en 2018, sous la direction de Travis Knight. À l'heure actuelle, un nouvel opus, intitulé Transformers: Rise of the Beasts, est actuellement en tournage, sous la direction de Steven Caple Jr. En tout, les 5 films mis en scène par Michael Bay comptabilisent près de 4,4 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Un sacré score pour l'une des sagas les plus lucratives de tous les temps.

La polémique nazie

Transformers : The Last Knight ramène pour la deuxième fois Mark Wahlberg dans le rôle principal. Mais ce n'est pas la seule tête connue de la franchise puisque les comédiens Josh Duhamel et John Turturro, tous les deux absents de Transformers : L'Âge de l'extinction, sont également de retour. Le reste de la distribution se compose notamment de Gemma Chan, de Stanley Tucci ou encore du grand Anthony Hopkins.

Transformers : The Last Knight ©Paramount Pictures

Mais saviez-vous qu'au moment du tournage, Transformers : The Last Knight s'est retrouvé au cœur d'une polémique inattendue ? En effet, pour les besoins d'une séquence, Michael Bay a décoré le palais de Blenheim en Angleterre avec des drapeaux, une iconographie et des véhicules nazis. Une initiative qui a été perçue comme un manque de respect par les Anglais, comme le rapporte Télé Star. En effet, le palais de Blenheim est l'endroit où est né Winston Churchill, l'ancien Premier ministre britannique et l'un des défenseurs de la démocratie contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Une maladresse qui rappelle que Michael Bay n'a pas l'habitude de faire dans le politiquement correct...