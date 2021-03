Transformers : un nouveau film supplémentaire en préparation

Les robots géants sont moins apparus sur nos écrans ces derniers temps, pour justement mieux préparer leur retour en trombe. La franchise "Transformers" va accueillir un nouveau film, en plus des deux déjà en préparation.

La marque Transformers s'apprête à revenir en force

Il fallait bien quelqu'un d'aussi dingue que Michael Bay pour transposer l'univers des Transformers sur grand écran. L'explosif réalisateur ne s'est pas contenté que d'un coup d'essai, il a accouché d'une saga qui tient sur cinq films. La franchise fonctionnait bien jusqu'à The Last Knight et ses 605.4 millions de dollars au box-office mondial (le budget s'élève à plus de 210 millions). Un score jugé trop faible par la Paramount, qui a décidé de ralentir avant de relancer les robots. Mais un sixième opus n'a finalement pas vu le jour et, en 2018, le spin-off/préquel Bumblebee a correctement fonctionné avec 467 millions de dollars remportés à travers le monde pour un budget de 135 millions.

Depuis des mois, on constate que les choses bougent du côté de Transformers. Mais la situation reste tout de même assez floue. La principale information à retenir, jusqu'ici, est que le réalisateur Steven Caple Jr. (Creed II) travaille sur un projet qui sera normalement rattaché aux événements des films existants. Reste à savoir s'il se rapprochera d'un Transformers 6 ou s'il empruntera une voie plus indépendante comme Bumblebee. Sa sortie est prévue à l'été 2022, mais difficile à dire si cette deadline sera tenue. On rappelle également qu'un film d'animation dirigé par Josh Cooley (Toy Story 4) est en préparation pour raconter l'origine de l'affrontement entre Optimus Prime et Megatron.

Bumblebee ©2018 Paramount Pictures.

The Hollywood Reporter vient apporter son grain de sel en dévoilant qu'un troisième projet est dans les tuyaux. Le studio est allé chercher le scénariste Marco Ramirez (The Defenders) et le réalisateur Angel Manuel Soto (Charm City Kings) pour s'en occuper. Ce projet est à un stade très peu avancé pour le moment. Le studio a été séduit par le pitch et aurait lancé le développement simplement sur cette base. D'après les informations du média, l'histoire ne devrait pas être connectée aux films déjà sortis. Il sera toujours question de l'univers de Cybertron mais sans rejoindre les trames présentées par le passé. Impossible de savoir de quoi il sera question mais c'est une nouvelle confirmation que la Paramount ne compte pas laisser la marque Transformers trop longtemps en inactivité.