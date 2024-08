Cette véritable opération policière a inspiré M. Night Shyamalan pour son thriller Trap

Pour son nouveau thriller "Trap" porté par Josh Hartnett, M. Night Shyamalan s'est inspiré de l'Opération Flagship menée en 1985 et qui a permis d'appréhender 101 fugitifs.

Trap : le nouveau piège de M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan est toujours parvenu à proposer des concepts originaux, généralement bouleversés par des retournements de situation. Dernièrement, le réalisateur du Sixième sens a imaginé une plage qui accélère le vieillissement dans Old, ou encore une famille prise en otage dans un chalet par des individus qui annoncent l'apocalypse dans Knock at the Cabin. Le cinéaste est de retour avec Trap et là encore l'histoire a tout pour captiver.

Dans ce thriller, un père et sa fille se rendent au concert d'une star de la pop. Durant le show, l'homme se rend compte que la police est en train de boucler le périmètre pour arrêter un tueur. Ce que semble indiquer la bande-annonce du long-métrage, c'est que c'est justement ce père de famille, interprété par Josh Hartnett, qui est le tueur. Il fera alors tout pour échapper aux 300 policiers sans que sa fille se rende compte de rien, et au milieu de 30 000 spectateurs. Retrouvez ci-dessous la bande-annonce de Trap :

Le scénario de Trap a de quoi intriguer, même si certains diront qu'une telle opération mise en place pour attraper un tueur n'est pas du tout crédible. Et pourtant, M. Night Shyamalan a imaginé l'intrigue de son film en découvrant une véritable affaire.

L'étonnante Opération Flagship à l'origine du film

Le cinéaste a raconté à Empire comment l'Opération Flagship l'a inspiré en partie pour Trap. Dans le magazine américain, M. Night Shyamalan donne les détails de cette intervention qui a eu lieu le 15 décembre 1985, menée par le United States Marshals Service. Le but était d'appréhender environ 3000 fugitifs. Pour cela, des billets pour un match de football américain entre les Redskins de Washington et les Bengals de Cincinnati ont été envoyés aux adresses connues de ces personnes recherchées. Pour les attirer, il était indiqué qu'ils avaient été tirés au sort et on leur proposait d'assurer les frais du voyage et une possibilité d'aller au Super Bowl.

Trap ©Warner Bros.

Le jour de l'événement, seulement 101 fugitifs se sont présentés à l'entrée du stade. Pour qu'ils ne se doutent de rien, 166 policiers se sont déguisés. Shyamalan raconte à ce sujet :

Les flics étaient littéralement en pom-pom girls et en mascottes. Ces types dansaient en arrivant. Et ils se sont tous fait prendre. C'était tellement tordu et drôle.

Le décor étant suffisamment crédible, la police a pu séparer les fugitifs en plusieurs groupes pour les mener dans des salles séparées. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que les forces de l'ordre les ont appréhendés. L'opération a été un franc succès et saluée. M. Night Shyamalan a de son côté pris une autre direction en imaginant ce tueur qui tente de s'échapper lors d'un véritable concert.

Trap est à découvrir en ce moment au cinéma.