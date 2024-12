Très attendue, la suite de ce carton espagnol est arrivée sur Prime Video

Énorme succès à sa sortie l’année dernière, "À contre-sens" a désormais sa suite. Dans celle-ci, Noah et Nick doivent faire face à de nombreux obstacles de taille pour conserver le lien qui les unit.

Après le triomphe du premier film…

Adapté du livre de Mercedes Ron intitulé Culpa mía, À contre-sens est sorti le 8 juin 2023 sur Prime Video. Le film raconte l’histoire de deux adolescents qui tombent amoureux malgré une première rencontre pas vraiment positive. Alors que Noah change de vie lorsqu’elle emménage avec sa mère dans le manoir de son beau-père, elle fait la connaissance de son nouveau demi-frère, Nick. Après des premiers échanges tendus, ils commencent bientôt à ressentir une forte attirance l’un pour l’autre.

À contre-sens reste à ce jour un titre majeur du catalogue de Prime Video. Lorsqu’il est sorti, le film est devenu le plus gros succès de l’histoire de la plateforme pour un film original local tourné dans une autre langue que l’anglais. Suite à ce triomphe, le développement d’une suite a été lancé. Et les fans peuvent désormais la découvrir.

… À contre-sens 2 débarque sur Prime Video

Ce vendredi 27 décembre, Prime Video a ajouté à son catalogue À contre-sens 2. Les fans du premier film peuvent donc se replonger dans l’histoire de Noah et Nick, et découvrir où celle-ci mènera les deux adolescents. Dans ce nouveau film, leur relation est rudement mise à l’épreuve.

Dans À contre-sens 2, plusieurs personnages testent le lien entre Noah et Nick. Une ex-petite amie en quête de vengeance, la mère de Nick, qui réapparait subitement, et celle de Noah viennent semer le trouble dans la vie des deux amoureux. Le long-métrage maintient le suspense sur la capacité du couple à faire face à ces épreuves en restant soudé.

Un troisième long-métrage déjà commandé

À contre-sens 2 est donc désormais visible sur Prime Video. Plus tard, l’histoire de Noah et Nick se poursuivra. Car la plateforme de streaming a déjà officiellement commandé un troisième film adapté des livres de Mercedes Ron. Celui-ci n’a pas encore de date de sortie.

Si À contre-sens 2 et sa suite marchent dans les pas du premier film et rencontrent eux aussi un gros succès, la saga devrait se poursuivre. Car Mercedes Ron a découpé l’histoire entre Noah et Nick en six livres. On imagine donc mal Prime Video ne pas adapter les trois derniers si les abonnés continuent d’être très nombreux à suivre la saga.