Troie : Diane Kruger se rappelle d'un très mauvais moment lors d'une audition

La comédienne Diane Kruger est récemment revenue sur une des ses auditions pour le film « Troie ». Une expérience aux circonstances pour le moins étranges et qui lui a laissé un souvenir plutôt amer.

Troie : le péplum de Wolfgang Petersen

Au début des années 2000, suite au succès du film Gladiator de Ridley Scott, le genre du péplum revient à la mode. C'est ainsi que le cinéaste Wolfgang Petersen s'attaque au mythe de l’Iliade. En 2004, il réalise Troie, un péplum impressionnant qui retrace l'enlèvement d'Hélène, reine de Sparte, par Pâris, prince de Troie.

Troie ©Warner Bros Pictures

Porté par un casting hallucinant notamment composé de Brad Pitt (Achille), Eric Bana (Hector), Orlando Bloom (Pâris), Rose Byrne (Briséis), Diane Kruger (Hélène), Brian Cox (Agamemnon), Sean Bean (Ulysse) ou encore Peter O'Toole (Priam), Troie est rapidement devenu un classique du genre, nommé à l'Oscar de la Meilleure création de costumes et qui a rapporté plus de 497 millions de dollars de recettes au box-office. Le film demeure également l'un des plus grands succès artistiques du cinéaste.

L'audition gênante de Diane Kruger

Lors d'une récente interview avec Variety, l'actrice Diane Kruger est revenue sur son casting pour le film Troie. Plus particulièrement, un test qu'elle a dû faire devant un des dirigeants du studio, dans un costume inspiré de l'époque du film. Elle a déclaré, sans détour, s'être sentie comme "un bout de viande" :

Je me souviens pour Troie d'avoir dû faire un test en costume, devant un dirigeant du studio. Et je me suis sentie comme un bout de viande, reluquée de haut en bas et devant répondre à la question : "Pourquoi pensez-vous que vous devriez jouer ce personnage ?"

Troie ©Warner Bros Pictures

Elle n'a pas développé davantage le souvenir de cette mauvaise expérience, et n'a pas voulu donner le nom de l'ancien dirigeant de Warner Bros.. Elle a cependant expliqué que, pendant son séjour à Hollywood, elle avait « rencontré dès le départ les Weinstein de ce monde ». Diane Kruger a débuté sa carrière cinématographique au début des années 2000, et affirme qu'elle s'est déjà retrouvée dans des "situations très inconfortables et inappropriées" :

Je pense que quand j'ai commencé, j'avais l'impression que c'était comme ça. Qu'Hollywood fonctionnait comme ça.

Pour autant, Diane Kruger a continué son aventure à Hollywood après Troie et est apparue dans de nombreux films américains comme notamment les films Benjamin Gates, Inglourious Basterds, Sans identité ou encore plus récemment 355. Elle sera prochainement l'héroïne de la série Swimming With Sharks de Kathleen Robertson, attendue le 15 avril prochain.