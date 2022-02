Troie : quand Brian Cox déclare tout son amour à Brad Pitt

Après s'être payé Johnny Depp, Brian Cox s'est montré bien plus aimable envers Brad Pitt. En effet, sur le tournage de "Troie", film dans lequel il interprète Agamemnon, l'acteur de "Succession" raconte avoir été subjugué par l'icône hollywoodienne.

Brian Cox se remémore Troie

On avait remarqué que Brian Cox ne se montrait pas tendre envers Johnny Depp, lui lâchant de solides piques dans ses mémoires. Et à l'inverse, une autre star hollywoodienne s'attire les grâces de l'acteur de Succession, en la personne de Brad Pitt. Les deux hommes sont en effet du casting flamboyant de Troie, sorti en 2004 et réalisé par Wolfgang Petersen. Un péplum monumental pour raconter la guerre de Troie, avec Brad Pitt dans le rôle d'Achille et Brian Cox dans le rôle d'Agamemnon.

Très grand succès commercial, il s'attire cependant des critiques mitigées, concernant notamment la faible émotion générée et une complexité du personnage d'Achille qui n'était pas nécessaire. Mais dans tous les cas, la performance de l'acteur a ravi son collègue Brian Cox, et plus précisément son apparence.

Troie ©Warner Bros.

"Brad Pitt était superbe, d'une telle beauté !"

On ne sait pas ce que pense Brian Cox du talent de Brad Pitt en tant que comédien, mais ce qui est certain c'est qu'en terme de "plastique", il semble ne s'en être toujours pas remis. C'est ainsi qu'il raconte dans une interview à Vanity Fair, où il revient sur sa carrière et comment plusieurs de ses rôles. Venu le moment d'aborder Troie (à 11'37 dans la vidéo), il se montre ainsi ému par le souvenir de la vision de Brad Pitt en tenue.

Après avoir déclaré que c'était le rôle de sa carrière pour lequel il s'était vraiment battu, s'estimant parfait pour interpréter le roi Agamemnon, il en vient rapidement à son admiration pour Brad Pitt.

Il n'avait jamais été dans des costumes comme ça. (...) Brad s'est avancé et j'en suis resté bouche bée tant il était magnifique. Je veux dire, je suis hétérosexuel, mais j'ai pensé : "Wow, mon Dieu, ce gars est vraiment superbe ! Qui a cette chance d'être à l'écran avec ce magnifique, superbe homme ?"

Venant d'un acteur qui n'a pas peur de froisser qui que ce soit et qui a la gueulante facile, autant dire que ce compliment compte triple !