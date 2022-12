Troll sur Netflix : une suite du film est-elle prévue ?

Le film norvégien "Troll" cartonne actuellement sur Netflix. Mais pourrait-il bientôt y avoir un "Troll 2" ? Les producteurs du long-métrage ont répondu à la question.

Troll cartonne sur Netflix

Disponible sur Netflix partout dans le monde depuis le 1er décembre dernier, le film norvégien Troll ne quitte pas le top 10 de la plateforme. Réalisé par Roar Uthaug (The Wave, Tomb Raider), il caracole en tête des films les plus regardés partout dans le monde, y compris en France. Il a même battu le record du film non-anglophone le plus regardé avec près de 76 millions d'heures visionnées en à peine quatre jours.

L'intrigue du long-métrage se situe en Norvège. Après une explosion dans une montagne, une créature mythique sort de Terre, à la stupéfaction des premiers témoins. La paléobotaniste Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann) est appelée pour enquêter sur cette mystérieuse créature qui n'existait jusqu'alors que dans les contes pour enfants et les histoires que lui racontait son père Tobias (Gard B. Eldsvold). Face à la menace que représente ce géant de pierre, le gouvernement n'a d'autre choix que de lancer une offensive.

Une fin ouverte... vers un Troll 2 ?

Si vous êtes restés jusqu'à la fin du générique de Troll, vous avez vu que la scène post-générique annonce que la menace n'est pas écartée. En effet, dans la grotte au milieu de la montagne, la terre gronde de nouveau, laissant penser qu'un nouveau monstre va faire son apparition. Un peu avant, Nora est questionnée sur le fait qu'il existe peut-être d'autres trolls. Tout semble donc indiquer que le film aura une suite. Mais qu'en est-il vraiment ?

Troll © Netflix

Face à un tel succès, il est difficile d'imaginer que Netflix ne nous offrira pas un Troll 2. Questionnés sur le sujet, les producteurs Kristian Strand Sinkerud et Espen Horn ont révélé ce qu'il en était :

En tant que producteurs, nous avons toujours l'ambition d'aller plus loin que un seul film. Évidemment, nous avons l'ambition de faire une, voire deux suites, mais ça dépend de la réception du public (...) Nous pouvons dire ceci : ça a été une super collaboration avec Roar et Netflix et on adorerait réitérer l'expérience

ont-ils déclaré au site Whats On Netflix.

Compte tenu du record de visionnages du film, ça ne semble désormais plus qu'une formalité pour que Netflix officialise une suite.