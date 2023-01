Tron 3 : de bonnes nouvelles pour le film avec Jared Leto

Plus de douze ans après le long-métrage "Tron : l'héritage", second opus d'une franchise amorcée en 1982, des nouvelles d'un troisième film avec Jared Leto pointent le bout de leur nez.

Tron : une histoire qui roule

En 1982, le long-métrage Tron investit les salles obscures. Le projet s'articule autour du monde virtuel, de la notion d'intelligence artificielle et, plus largement, de l'informatique. Malgré un succès en demi-teinte, Tron reste culte pour les amateurs du genre. Une tendresse qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, car, en 2010, les studios Disney proposent une suite de l'œuvre de Steven Lisberger.

Ce second volet, baptisé Tron : l'héritage, propose de suivre Sam Flynn, le fils du héros du long-métrage originel. Ce dernier, âgé d'à peine trente ans, est, à l'instar de son paternel, un as de la technologie. Ironiquement, c'est en cherchant à découvrir ce qui est arrivé à son géniteur que le jeune homme se retrouve plongé dans le même univers virtuel.

Au programme de cet étrange monde dans lequel est piégé son père : jeux mortels et dangers de toutes sortes. Après d'émouvantes retrouvailles, ils vont tout faire pour survivre et mener à bien leur quête. Dans le long-métrage, l'illustre Jeff Bridges (The Big Lebowski) rempile sous les traits de Kevin Flynn. Le comédien Garrett Hedlund incarne son fils. À leurs côtés, on retrouve notamment Olivia Wilde ou encore Michael Sheen.