Tron 3 : le film va se faire d'après Jared Leto

Se fera ou se fera pas, ce "Tron 3" ? Difficile de faire preuve d'optimisme au sujet de cette suite, qui n'a pas l'air d'avancer tant que ça. Si nous sommes tentés de faire preuve de pessimisme à son égard, Jared Leto nous redonne un peu d'espoir et annonce que le film va bien se faire.

Tron : le troisième film se fait attendre

Il y a 12 ans, l'univers Tron revenait sur grand écran avec un second opus qui se sera fait désirer. Avec Joseph Kosinski à sa tête, Tron : l’héritage a fait un carrière mitigée dans les salles. Malgré un confortable budget de 170 millions de dollars, il n'en a rapporté que 400 millions dans le monde entier.

Un troisième épisode était dans les tuyaux mais son développement à rallonge a accouché d'une souris. Au bout d'une longue période de doute, il semblait que le film était finalement bien en train de se faire. En 2020, on apprenait ainsi qu'un Tron 3 se préparait avec Garth Davis à la réalisation. Jared Leto, pressenti de longue date pour rejoindre le casting, avait confirmé (voir tweets ci-dessous) que le projet était en marche et qu'il serait impliqué.

Du côté de Disney, aucune annonce officielle ne venait affirmer ou infirmer quoi que ce soit. Comme si le studio n'était pas encore pleinement sûr de ce qu'il faisait. D'ailleurs, on ne peut pas dire que le troisième film donne régulièrement des signes de vie. De quoi nous questionner sur son avancée...

Tron : l'héritage ©Walt Disney Pictures

En pleine promotion de Morbius (qui sort chez nous le 30 mars prochain), Jared Leto a donné de nouvelles de Tron 3 auprès du média Screenrant. À en croire l'acteur, les choses avancent dans le bon sens et nous pourrions même en entendre parler plus tôt qu'on ne le pense :

Je suis un grand fan de Tron et nous travaillons vraiment dur avec nos incroyables partenaires de chez Disney. Un groupe de magnifiques personnes créatives. Nous sommes proches. Nous sommes de plus en plus proches, et qui sait ? Peut-être que quelque chose arrivera très bientôt.

Sa déclaration laisse à penser que le développement suit son cours et qu'une avancée significative pourrait se faire dans les prochaines semaines. Attention tout de même à l'excès d'optimisme, la conception de Tron 3 pourrait prendre encore beaucoup de temps.

Le calendrier des sorties Disney est d'ailleurs déjà bien garni jusqu'en 2023 et à l'allure où vont les choses, misons sur une sortie quelque part entre 2024 et 2025. En sachant que presque 30 ans séparaient Tron de sa suite, on avait compris que l'univers était voué à nous faire patienter longuement entre chaque opus.