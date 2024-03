Tron 3 : enfin une première image dévoilée pour le film tant attendu

Découvrez une toute première image du troisième film de la saga Tron baptisé "Tron : Ares" porté par Jared Leto. Disney a également dévoilé les premiers détails de l'intrigue pour le film actuellement en tournage et prévu pour une sortie en 2025.

Tron : une saga visionnaire de plus de quarante ans

La saga Tron est une franchise de science-fiction emblématique qui a débuté avec le film original Tron en 1982, réalisé par Steven Lisberger. Ce premier film a été une révolution technologique à l'époque de sa sortie. Il raconte l'histoire de Kevin Flynn (Jeff Bridges), un programmeur de jeux vidéo talentueux, qui se bat pour prouver que ses créations ont été volées par Ed Dillinger (David Warner), le président corrompu d'ENCOM.

Après avoir été licencié, Flynn tente de hacker le système d'ENCOM pour trouver des preuves, mais est digitalisé par le MCP (Master Control Program), une IA tyrannique, et envoyé dans le monde numérique d'ENCOM. À l'intérieur, Flynn s'allie avec Tron, un programme de sécurité, pour vaincre le MCP et SARK, son lieutenant. Le film a été pionnier dans l'utilisation d'effets spéciaux générés par ordinateur, mélangeant animation traditionnelle et imagerie numérique, mais également pour ses thèmes avant-gardistes comme l'intelligence artificielle et les mondes virtuels.

Près de trois décennies plus tard, la saga a été ravivée avec Tron : l'héritage, réalisé par Joseph Kosinski. Ce film sorti en 2011 suit Sam Flynn (Garrett Hedlund), le fils de Kevin Flynn, qui se retrouve lui aussi aspiré dans le monde numérique où son père a disparu depuis 20 ans. À l'intérieur, Sam découvre que son père a été piégé dans ce monde tout ce temps, face à de nouvelles menaces et à un clone numérique de son jeune père nommé Clu, qui cherche à envahir le monde réel.

Tron : Ares se montre enfin

Annoncé depuis plus de dix ans, le troisième volet de la saga Tron est enfin sur de bons rails puisque Disney vient de dévoiler une toute première image du film, pour l'instant baptisé Tron : Ares et porté par Jared Leto.

TRON: Ares. Photo by Leah Gallo. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Le tournage de ce long-métrage mis en scène par Joachim Rønning a débuté en janvier dernier à Vancouver, et est attendu au cinéma en 2025. Les détails de l'intrigue ont également été dévoilés par Disney :

Tron : Ares suit l’étonnante aventure d’un Programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle

Le réalisateur a déclaré :

Je suis ravi de faire désormais partie de la saga Tron et d'apporter ce nouveau film aux fans du monde entier. Tron : Ares s'appuie sur l'héritage d'un design, d'une technologie et d'une narration de pointe. Aujourd'hui plus que jamais, c'est le bon moment d’effectuer un retour sur la Grille

Aux côtés de Jared Leto, on retrouvera notamment Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith et Gillian Anderson.