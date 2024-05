Tron 3 : un retour important est confirmé !

Un troisième film "Tron" intitulé cette fois "Ares" se prépare. Et il pourra compter sur le retour de la star du premier film de la franchise, déjà apparue dans le second opus.

L’univers de Tron va s’agrandir avec Ares

Sorti en 1982, Tron a été révolutionnaire pour avoir été le premier film ayant utilisé des images générées par ordinateur. Vingt-huit ans plus tard, une suite intitulée L’Héritage a débarqué dans les salles. Si ce long-métrage date donc d'il y a maintenant quatorze ans, un troisième opus se prépare. Il sera cette fois appelé Ares.

On ne sait pas grand-chose de l’intrigue du troisième Tron. Si ce n’est qu’elle sera centrée sur un programme informatique du nom d'Ares qui passe dans le monde des humains. Ce protagoniste sera incarné par Jared Leto. Or, ce dernier partagera l’affiche avec la star du premier film, qui avait repris son rôle dans le second.

Jeff Bridges revient

Au cours d’un épisode du Film Comment podcast, Jeff Bridges a révélé qu’il serait ainsi présent dans Tron: Ares. L’acteur incarnait Kevin Flynn dans les deux premiers films de la franchise. On ne sait toutefois pas s’il jouera le même rôle étant donné les événements de la fin de L’Héritage. Quel que soit le rôle qu’on pourra le voir tenir, il a déjà tourné ses scènes du film, comme nous l’apprend Variety.

Jeff Bridges a également révélé qu’il devrait y avoir « moins de trucs d’intelligence artificielle » dans Tron: Ares. D’après lui, la production a ainsi décidé de s’appuyer sur davantage de décors physiques pour ce nouveau film. Le comédien a ainsi assuré avoir vu des « décors magnifiques » pour le long-métrage.

Peut-être le seul retour au sein du nouveau film

Alors que le premier film a été réalisé par Steven Lisberger et le second par Joseph Kosinski, c’est cette fois Joachim Rønning qui a été choisi pour diriger Tron: Ares. Outre Jared Leto et Jeff Bridges, le casting de ce nouveau long-métrage se compose notamment d’Evan Peters, Greta Lee, Gillian Anderson ou encore Jodie Turner-Smith.

En revanche, ni Garrett Hedlund, ni Olivia Wilde ne devraient reprendre les rôles de Sam et Quorra, qu’ils tenaient dans le deuxième opus. Jeff Bridges pourrait donc être le seul acteur de Tron: Ares à avoir été déjà présent dans au moins l’un des films précédents. Tron : Ares est prévu pour le 8 octobre 2025 dans les salles françaises.