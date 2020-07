Tron : le troisième film reste possible et ne serait pas un reboot - CinéSéries

Il en a été souvent question de cette suite à "Tron : L'Héritage". Une récente rumeur relance le dossier et indique qu'un nouveau film pourrait toujours se faire, sans que ce ne soit un reboot. Une partie du casting du précédent volet est même susceptible de revenir.

Tron : L'Héritage, plus de 25 ans après le premier film

En 1982, Disney sort un étrange film : Tron. Pas toujours comprise à l'époque, cette tentative est devenue culte avec le temps. Le monde virtuel qu'il dépeint et sa direction artistique ne sont pas forcément simples à appréhender pour le grand public. En 2011, une suite sort. Elle raconte comment le fils du développeur Kevin Flynn (Jeff Bridges), Sam, part à la recherche de son père dans un monde virtuel où il a disparu mystérieusement. Une troisième épisode était attendu, mais le projet était visiblement tombé à l'eau. Pas plus tard qu'en avril dernier, Joseph Kosinski disait que cette suite était encore possible.

Tron 3 est encore possible

Au tour d'un rapport de The Disinsder d'apporter de nouveaux éléments. D'après les sources du site américain, Disney serait toujours intéressé par cet autre Tron. Nous avions eu vent de la possibilité de voir un reboot sortir, avec Jared Leto au casting, mais ce nouveau rapport précise l'inverse. C'est davantage une suite qui serait souhaitée plutôt qu'un recommencement. Pour raconter quoi et dans quelle proportion ? Rien n'est encore précisé sur le scénario mais il est indiqué qu'une partie du casting du précédent pourrait revenir. Sans qu'on ne sache de qui il s'agit. Le plus important serait de ramener le duo principal formé par Garrett Hedlund et Olivia Wilde, puis Jeff Bridges. Jared Leto pourrait aussi se retrouver dans ce projet, même s'il n'est plus question du reboot auquel il était lié dans la presse. À la réalisation, Joseph Kosinski peut être considéré comme le favori et les fans prient déjà pour une participation des Daft Punk à la BO. Beaucoup de suppositions et de flou autour de ce Tron 3, vous l'aurez compris. Et pour en ajouter une dernière couche, The Disinsider parle d'un personnage nommé Ares dans le scénario.

Le retour de rumeurs autour du film passe après l'annulation d'une série Tron pour Disney+, développée secrètement puis avortée en cours de route. La firme aux grandes oreilles a peut-être annulé sa tentative pour le petit écran afin de recentrer son intérêt sur les salles obscures.