« Trouve-toi une vie » : Ridley Scott tacle les critiques sur Napoléon

Certains passages des bandes-annonces de "Napoléon" montre des erreurs historiques dans le film. Alors qu’un historien a pointé du doigt certaines d’entre elles, Ridley Scott lui a répondu très sèchement.

Napoléon, le nouveau biopic ambitieux de Ridley Scott

Deux ans après Le Dernier Duel et House of Gucci, Ridley Scott dévoilera bientôt son nouveau film. Napoléon nous fera suivre l’accession au pouvoir ainsi que la chute de l’une des figures historiques majeures des 18e et 19e siècles. On y verra aussi la relation complexe de Bonaparte avec Joséphine de Beauharnais, sa première épouse.

Napoléon ©Sony Pictures Releasing France

Pour son nouveau film, Scott a donc encore opté pour un drame historique. Et pour porter son ambitieux projet, il a choisi de retrouver Joaquin Phoenix. Vingt-trois ans après son incarnation de Commode dans le carton Gladiator, on pourra donc bientôt découvrir la performance de l’acteur en tant que Napoléon. Quant au rôle de Joséphine, c’est Vanessa Kirby qui l’a décroché.

Le réalisateur s’en prend à un historien

Napoléon devrait nous montrer plusieurs événements historiques majeurs s’étant déroulés pendant la vie du premier empereur des Français. Mais le film comporte aussi vraisemblablement des erreurs factuelles. Comme le rapporte Variety, l’historien Dan Snow a récemment pointé du doigt certaines de ces erreurs sur TikTok. Il a par exemple expliqué que Bonaparte n’avait jamais tiré sur les pyramides, contrairement à ce que montre l’une des bandes-annonces du film. Il n’était pas non plus présent pour l’exécution de Marie-Antoinette.

Peu de temps après la sortie de la vidéo de Dan Snow, The New Yorker a posté un long article sur le nouveau film de Scott. Le journal a notamment demandé à ce dernier ce qu’il pensait des critiques de l’historien. Et le réalisateur n’est pas passé par quatre chemins en lâchant une réponse sans appel : « Trouve-toi une vie. »

Joaquin Phoenix prévient les spectateurs

On imagine que Snow n’appréciera pas la réponse de Scott. Surtout que, peu de temps avant, les deux hommes avaient analysé ensemble avant certaines scènes de batailles de Napoléon pour la chaîne YouTube d’histoire History Hit. En tout cas, ce n’est pas la première fois que le cinéaste britannique adresse un tacle appuyé à ses détracteurs. Dans une récente interview pour Total Film, il a aussi tiré à boulets rouges sur ceux qui ont critiqué Blade Runner : « Allez vous faire foutre. »

Quoi qu’il en soit, il faut donc s’attendre à voir quelques inexactitudes historiques dans son nouveau film. Joaquin Phoenix a d’ailleurs prévenu le public lors d’un entretien avec Empire Magazine : « Si vous voulez vraiment comprendre Napoléon, vous devriez faire vos propres recherches. Parce que, si vous voyez ce film, c’est cette expérience racontée à travers les yeux de Ridley. »

Il faudra encore attendre plusieurs jours avant de pouvoir se faire un avis sur Napoléon. Le long-métrage sortira dans les salles françaises le 22 novembre prochain.