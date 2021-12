True Lies : quand James Cameron est attaqué en justice pour plagiat !

Comédie d’action culte des années 90, "True Lies" demeure aujourd’hui encore un spectacle impressionnant à bien des égards. Si beaucoup connaissent ses origines liées à un film français dont il est le remake, peu d’autres savent qu’un scénariste a attaqué les auteurs des deux œuvres pour l’avoir copié.

Claude Zidi vend les droits de "La Totale !" pour un dollar symbolique

En 1991, le cinéaste français Claude Zidi réunit Thierry Lhermitte, Eddy Mitchell et Miou-Miou dans La Totale !, une comédie d’espionnage sympathique dans laquelle Lhermitte joue un espion dont sa femme ignore tout de son activité professionnelle. À l’époque, l’une des VHS du film, sous-titrée en anglais, finit par atterrir chez le beau-frère d’Arnold Schwarzenegger, qui venait de collaborer avec James Cameron sur les deux premiers Terminator. Schwarzy, intéressé par le potentiel de l’histoire, sollicita le réalisateur et réussit à le convaincre d’en acheter les droits. Enthousiaste, Claude Zidi accepta en échange d’un dollar symbolique mais avec un pourcentage à lui verser sur les recettes que générerait le film.

Si le concept de base est respecté, True Lies deviendra par la suite autre chose, bien loin de La Totale !. Soit un blockbuster au tempo effréné et à l’humour ravageur avec moult rebondissements et effets spéciaux toujours aussi impressionnants à regarder de nos jours. Le succès est évidemment au rendez-vous et plusieurs années passent depuis sa sortie. Jusqu’à ce qu’un scénariste français se réveille et décide de porter plainte contre Claude Zidi et James Cameron.

Le scénariste Lucien Lambert assigne les deux réalisateurs en justice

Ce scénariste se nomme Lucien Lambert et avait écrit un scénario original en 1981, soit dix ans plus tôt que La Totale !, intitulé Emilie. Dans son film, un homme devait se faire passer pour un agent secret afin de séduire une femme. On pense immédiatement à l’arc narratif entre Simon (Bill Paxton) et Helen Tasker (Jamie Lee Curtis) dans le film de James Cameron. Un des grands moments du film est lorsque Schwarzy prend sa femme en filature et se rend compte que son potentiel amant n’est qu’une mauviette doublée d’un mythomane.

En 2001, Lucien Lambert porte alors l’affaire en justice et va perdre un premier jugement. Mais il n’abandonne pas pour autant et décide de faire appel, tout en apportant de nouveaux éléments au dossier. Contre toute attente, il gagne. La Cour d’Appel de Paris estime qu’il existe bel et bien des « éléments caractéristiques essentiels » entre les scénarios de La Totale !, True Lies et son Emilie. Avec Claude Zidi, James Cameron se voit condamné pour contrefaçon. Le réalisateur américain versera des dommages et intérêts à Lucien Lambert, mais ne sera pas le plus lésé dans l’histoire. C’est en effet Claude Zidi qui, en plus de devoir payer le préjudice à monsieur Lambert, dû également rembourser James Cameron en intégralité. Une drôle d'histoire, qui nous rappelle le côté sacré du droit d'auteur en France. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien True Lies qui est diffusé ce soir sur NRJ 12.