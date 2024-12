Truman Capote : l'histoire vraie sordide derrière le roman De sang-froid

Ce soir, Arte diffuse le film "Truman Capote", avec l'impérial Philip Seymour Hoffman, récompensé d'un Oscar pour ce rôle. Ce biopic revient sur l'écriture de "Sans-froid", œuvre fondatrice du genre "true crime", basé sur le quadruple meurtre de la famille Clutter.

Un crime qui a bouleversé l'Amérique

Le 15 novembre 1959, dans la paisible ville de Holcomb au Kansas, Herbert Clutter, un fermier prospère, son épouse Bonnie et leurs deux enfants, Nancy et Kenyon, sont retrouvés brutalement assassinés. Ligotés et tués par balles à bout portant, les victimes ne semblent pas avoir de lien avec un quelconque conflit, et le mobile du crime reste longtemps flou.

L’enquête, menée par le détective Alvin Dewey, révèle rapidement que les coupables, Perry Smith et Richard "Dick" Hickock, deux ex-détenus, avaient été mal renseignés sur l’existence d’un coffre-fort supposément caché dans la maison des Clutter. Réalisant qu’il n’existait pas, les deux hommes, dans une escalade de violence, décident d’éliminer les témoins avant de prendre la fuite.

Arrêtés quelques semaines plus tard, Smith et Hickock sont jugés et condamnés à mort en 1960. Après plusieurs années d’appels, ils sont exécutés en 1965. Cette affaire, par sa brutalité et son absence de motif clair, a marqué l’Amérique des années 1960 et attiré l’attention de Truman Capote.

Truman Capote et la genèse de De sang-froid

Truman Capote (Philip Seymour Hoffman dans le film), écrivain new-yorkais, est fasciné par cette affaire dès qu'il en entend parler. Accompagné de son amie d'enfance, Harper Lee (incarnée par Catherine Keener dans le film), il se rend à Holcomb pour enquêter. Ils mènent des entretiens approfondis avec les habitants, les enquêteurs et les meurtriers eux-mêmes. Capote développe une relation complexe avec Perry Smith (Clifton Collins Jr.), ce qui influence profondément son écriture.

Le livre de Capote est le fruit de six années de travail. Il combine des techniques journalistiques avec une narration littéraire, offrant une perspective détaillée sur les événements, les motivations des criminels et l'impact du crime sur la communauté. Cette approche novatrice brouille les frontières entre fiction et non-fiction, établissant un nouveau standard dans la littérature du "true crime".

À sa publication, De sang-froid reçoit un accueil enthousiaste et devient rapidement un best-seller. Il est salué pour sa profondeur psychologique et sa rigueur narrative. Cependant, certains critiquent Capote pour son implication émotionnelle avec les meurtriers et remettent en question l'objectivité de son récit.