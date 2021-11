Tu ne tueras point : quelles sont les différences avec l'histoire vraie ?

Première réalisation de Mel Gibson depuis "Apocalypto", "Tu ne tueras point" est un long-métrage qui s'est fait remarquer dans les années 2010. Basé sur une histoire vraie, le scénario contient tout de même quelques libertés par rapport à la réalité.

Tu ne tueras point : le cauchemar guerrier de Mel Gibson

Un temps en pleine déchéance à Hollywood, Mel Gibson a prouvé qu'il avait encore beaucoup à donner au cinéma américain, que ce soit devant comme derrière la caméra. En 2016, il revenait à la réalisation avec l'impressionnant Tu ne tueras point, un film de guerre furieux tiré d'une histoire vraie. Il y suivait dedans Andrew Garfield dans la peau de Desmond Doss, un objecteur de conscience qui participait à la Seconde Guerre mondiale tout en refusant de tuer quiconque sur le champ de bataille. Une ligne de conduite difficile à tenir et à laquelle il va rester attaché, devenant même un véritable héros lors de la bataille d'Okinawa.

Grand spectacle furieux, Tu ne tueras point est un cauchemar guerrier qui s'est fait remarquer pour ses qualités visuelles. Le fond peut susciter quelques interrogations, mais l'approche religieuse qu'il déploie n'est pas étonnante au regard des précédents travaux de Mel Gibson et de ses propres croyances.

Un scénario parfois éloigné de l'histoire vraie

Le plus dingue, comme on l'a déjà précisé, est que Tu ne tueras point est basé sur une histoire vraie. Néanmoins, il contient quelques écarts avec la réalité. Par exemple, la relation entre Desmond et sa femme Dorothy a été revue. Dans le film, on assiste à leur rencontre dans l'hôpital où travaille le personnage campé par Teresa Palmer. Or, ceci est complètement faux car il s'avère que Dorothy est devenue infirmière qu'après la guerre à laquelle l'objecteur de conscience a participé. Leur véritable rencontre a eu lieu dans une église. Leur mariage a été différent que ce que montre le film, car Desmond n'a pas été envoyé en cellule au moment de l'union. Cet épisode de sa vie a bien eu lieu mais après le mariage !

Tu ne tueras point ©Cross Creek Pictures Pty Ltd

Malgré ce que Tu ne tueras point laisse penser, la bataille sur Hacksaw Ridge n'est pas du tout le premier passage de Desmond au front. Un grand raccourci est opéré par le film. L'intéressé a d'abord opéré lors de la bataille de Guam, puis durant celle de Leyte, qui sont toutes les deux inclues dans la guerre du Pacifique.

Ce n'est pas la première fois qu'un long-métrage se permet de remodeler une histoire réelle et, ici, le plus important est que le cœur de celle de Desmond Doss ait été préservé. Puis, il faut rappeler que les vrais agissements de ce dernier sont d'ailleurs parfois flous. En l'occurrence, on ne sait pas exactement combien de personnes ont été sauvées par le héros. Le total connu est de 75 mais il n'a été déterminé qu'approximativement pour essayer de se rapprocher plus ou moins de la vérité.