Tueurs nés : pourquoi Quentin Tarantino a désavoué le scénario ?

Film choc d’Oliver Stone, « Tueurs nés » est né de la plume d’un jeune réalisateur encore peu connu à l’époque : Quentin Tarantino. Cependant, le cinéaste fut bien déçu de la destinée de son script.

Tueurs nés : le film controversé d’Oliver Stone

Depuis le début de sa carrière, Oliver Stone fait partie de ces réalisateurs engagés qui ne laissent pas indifférent. En effet, ce dernier n’a de cesse de pointer un regard très critique sur l’Amérique, et ce dans tous les domaines. On a ainsi pu le voir dans des longs-métrages tels que Platoon, Wall Street, Né un 4 Juillet ou bien encore JFK. Toutefois, avec Tueurs nés (1994), il va encore plus loin dans son portrait au vitriol de son propre pays.

Ainsi, le film suit un couple de meurtriers, Mickey et Mallory, qui s’embarque dans un road-trip absolument sanglant. Dégommant tout ce qui bouge, le duo connaît paradoxalement un succès médiatique sans précédent.

Tueurs nés ©Warner Bros.

Dénonciation féroce du port d’armes et de la starification des tueurs en série, Tueurs nés a cependant déclenché la polémique par ses images jugées brutales et ultra-violentes. Le film a également été accusé d’avoir encouragé certains faits divers morbides qui se sont déroulés durant les mois qui ont suivi la sortie du long-métrage.

Cependant, cela n’a pas empêché Tueurs nés de remporter plusieurs récompenses, tels que le Grand Prix spécial du jury et le Prix de la meilleure actrice (pour Juliette Lewis) à la Mostra de Venise. Oliver Stone fut également nommé aux Golden Globes.

Tarantino à l’écriture

Tueurs nés est doté d’un casting XXL avec Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Robert Downey Jr. et Tommy Lee Jones. Toutefois, le film aurait pu se doter d’un autre réalisateur tout aussi huppé : Quentin Tarantino. Ainsi, au début des années 90, le réalisateur vend les droits de son script de Tueurs nés pour une dizaine de milliers de dollars. Warner Bros. récupère le scénario et propose la réalisation du film à Oliver Stone.

Toutefois, ce dernier fait le choix de réécrire en profondeur le scénario, le faisant passer d’un pur film d’action à une romance Bonnie & Clyde très satirique envers les médias. Furieux par tous ces changements, Quentin Tarantino demande donc à ce que son nom ne soit pas crédité au générique de Tueurs Nés. La rumeur dît même que l’acteur Michael Madsen, pressenti pour jouer le rôle de Mickey, a refusé la proposition sur les conseils du réalisateur. Ironie du sort, durant cette même année, il obtient un véritable triomphe avec son chef-d’œuvre Pulp Fiction.

Un autre scénario célèbre vendu

En parallèle de Tueurs nés, Quentin Tarantino a vendu également un autre script pour 40 000 dollars : celui de True Romance. Cependant, le metteur en scène a eu de meilleures relations avec le réalisateur de ce film : Tony Scott. En effet, à la différence d’Oliver Stone, le frère de Ridley ne modifia pratiquement rien du script de Tarantino, excepté sa fin. Cependant, après avoir vu le film, le réalisateur reconnu que la fin tournée par Scott était satisfaisante. Il fut d’ailleurs enthousiasmé par la fameuse scène mythique entre Dennis Hopper et Christopher Walken.

À noter que True Romance est sorti également en 1994, la même année que Tueurs nés. Et pour le film de Tony Scott, Quentin Tarantino accepta d’être crédité au générique.