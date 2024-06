Après Your Name et Suzume, ce film d'animation va vous faire pleurer

"Tunnel to Summer", adaptation en film du manga éponyme, est à ne surtout pas manquer. Le film d'animation est une petite merveille à découvrir en salles à partir du 5 juin.

Tunnel to Summer : une nouvelle merveille d'animation japonaise

Ces dernières années, le cinéma d'animation japonais nous a offert quelques œuvres magnifiques. En 2016, Your Name avait marqué les esprits. Son réalisateur, Makoto Shinkai, avait ensuite proposer des œuvres presque aussi mémorables avec Les Enfants du temps (2019) et Suzume (2022). Dans tous ses films, l'auteur a mis en scène des lycéens confrontés à des phénomènes surnaturels au sein d'œuvres d'une poésie remarquable. Si vous avez aimé ces propositions, on ne peut alors que vous conseiller d'aller découvrir Tunnel to Summer, réalisé cette fois par Tomohisa Taguchi, et dans les salles le 5 juin.

Tunnel to Summer ©Star Invest Films France

Adapté d'un light novel, dérivé ensuite en manga composé de 4 tomes, Tunnel to Summer suit Kaoru, un jeune lycéen qui vit seul avec son père depuis la mort de sa sœur. Un drame dont personne ne s'est remis. Le père de Kaoru abusant de l'alcool et se défoulant sur son fils, tandis que le jeune garçon se tient responsable de cette tragédie. Un jour, il découvre le mystérieux tunnel d'Urashima qui, d'après la légende, exauce un vœu à celui qui ose le traverser. Une conséquence non négligeable, quelques secondes dans ce tunnel équivalent à plusieurs heures dans la vraie vie. Malgré cela, Kaoru va tout faire pour aller jusqu'au bout, encouragé par Anzu, une nouvelle de sa classe qui souhaite, elle aussi, que le tunnel lui exauce un vœu.

Une œuvre poétique sur le deuil et le temps qui passe

Récompensé du Prix Paul Grimault lors du Festival International du film d'animation d'Annecy en 2023, Tunnel of Summer est une petite pépite traitant à la fois du deuil (de Kaoru) et de la volonté de laisser une trace dans le monde (pour Anzu qui se rêve mangaka). Plus simple et moins virtuose que le cinéma de Tomohisa Taguchi, le film, tout de même magnifique visuellement, touche par la relation qui se construit entre ces deux adolescents - en dépit d'une Anzu d'abord sur la défensive et presque sauvage. Un amour adolescent qui se développe délicatement et tout en douceur.

Vient alors le concept du tunnel qui offre une réflexion sur le temps et la difficulté de cette jeune génération à vivre dans l'instant présent. La faute à une absence de figures familiales aimantes, pour l'un comme pour l'autre. D'une durée de seulement 1h24, Tunnel to Summer se démarque par sa simplicité et sa capacité à émouvoir, via ces deux personnages attachants avec qui on resterait bien quelques secondes de plus dans le tunnel.

Tunnel to Summer est à découvrir en salles le 5 juin 2024. Ci-dessus la bande-annonce.