Twilight chapitre 2 : la météo a rendu le tournage de cette scène très compliqué

Sorti en 2009, « Twilight, chapitre 2, Tentation » poursuit les aventures tant attendues du couple Bella-Edward. Cependant, le tournage ne fut pas de tout repos, en particulier pour son casting.

Twilight, chapitre 2, Tentation : Retour à Forks

Malgré une critique très partagée, le premier Twilight fit sensation auprès du public. En effet, l’adaptation des romans de Stephanie Meyer a engrangé 408 millions de dollars de recettes, pour un budget de 37 millions. Le film a surtout permis aux acteurs Robert Pattinson et Kristen Stewart de devenir définitivement des stars hollywoodiennes. Autant dire que Twilight, chapitre 2 : Tentation était une nouvelle fois attendu.

Et ce d’autant plus que les fans savaient que pour ce second volet, le duo allait devenir un trio avec la présence plus importante de Jacob Black, joué par Taylor Lautner. Ce dernier a d’ailleurs dû faire ses preuves « musculaires » pour conserver son rôle dans ce long-métrage.

Twilight, chapitre 2 : Tentation poursuit donc les aventures amoureuses de Bella et Edward. Pour ce dernier, il est de plus en plus difficile de devoir protéger sa bien-aimée alors qu’il est un vampire. Il décide donc de la quitter et de déménager de Forks par la même occasion avec le reste de la famille Cullen. Son départ plonge alors Bella dans un impressionnant état dépressif. Pour combler ce vide, elle se rapproche alors de Jacob Black, son ami qui semble posséder des secrets aussi étranges que ceux d’Edward.

Twilight, chapitre 2 : Tentation ©Summit Entertainment

Ce second volet sera également un grand succès au box-office avec 711 millions de dollars de recettes, pour un budget de 50 millions.

Des conditions météorologiques compliquées

Pour ce second épisode, l’équipe du film se rend à Vancouver (Canada) pour tourner une partie de ses prises de vues. Toutefois, le climat parfois brutal rend bien difficile le tournage. Dans une interview pour le magazine Collider, Taylor Lautner revient notamment sur une séquence qu’il a tournée avec Kristen Stewart, alors qu’ils étaient tous les deux complètement trempés. Une situation peu idéale, dans une météo souvent chahuteuse :

Il faisait 35 degrés, mais il pleuvait à torrent sur nous. (…) La scène était très longue, et il a fallu la filmer toute la journée. Donc c'était vraiment, vraiment dur. C'était difficile. Dès que nous faisions une pause, nous courrions rapidement vers un radiateur et nous nous enveloppions dans des couvertures.

Kristen Stewart avait également révélé dans le magazine Time Out que le tournage des films Twilight était très compliqué, météorologiquement parlant :