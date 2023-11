Twilight : la réalisatrice du premier film a deux jeunes stars en tête pour un reboot

Et si le premier film "Twilight" devait être tourné aujourd'hui, qui pourrait interpréter Bella Swann et Edward Cullen ? La réalisatrice Catherine Hardwicke a sa petite idée...

Catherine Hardwicke imagine un autre casting

La réalisatrice Catherine Hardwicke, après une première partie de carrière prolifique en tant que cheffe décoratrice, s'est fait connaître avec Thirteen en 2003 puis Les Seigneurs de Dogtown en 2005. Mais c'est en 2008 qu'elle accède à une plus grande reconnaissance en réalisant le premier opus d'une franchise ultra-populaire : Twilight, chapitre I : Fascination. Pour ce film, elle met notamment en scène Kristen Stewart et Robert Pattinson dans les rôles de Bella et Edward.

La saga cinématographique Twilight, adaptée de l'oeuvre littéraire de Stephenie Meyer, a rencontré un immense succès, avec cinq films produits entre 2008 et 2012. Le cinquième opus, Twilight, chapitre V : Révélation, 2e partie, a clos l'aventure avec un box-office mondial record s'élevant à 848,6 millions de dollars de recettes.

Jenna Ortega et Jacob Elordi pour incarner Bella et Edward

Invitée au micro du podcast Watch-a-long, Catherine Hardwicke a évoqué avec Josh Horowitz le casting idéal pour un potentiel reboot de la saga Twilight. Sans hésiter, la réalisatrice s'est arrêtée sur deux noms, leaders de la jeune génération hollywoodienne.

Jacob Elordi serait parfait. Il est incroyable. Edward, ce serait très probablement lui aujourd'hui.

Concernant le rôle de Bella, qui a révélé Kristen Stewart au monde entier, Catherine Hardwicke rebondit sur la suggestion de Josh Horowitz qui avait mentionné Jenna Ortega, assurant qu'elle aussi "serait incroyable" pour incarner aujourd'hui ce personnage.

Évidemment, ce serait intéressant de voir ce que la star de Mercredi et l'acteur australien, qu'on découvrira en janvier 2024 dans les habits d'Elvis Presley dans Priscilla de Sofia Coppola, feraient de ces personnages dans un tout nouveau film Twilight. Cependant, un nouveau long-métrage Twilight n'est pas à l'ordre du jour du côté d'Hollywood, et s'il l'était, rien ne dit que Jenna Ortega et Jacob Elordi seraient disponibles et intéressés par une telle proposition. Dans tous les cas, s'ils ont entendu les propos de Catherine Hardwicke, ses compliments ont dû être bien reçus.