Twilight : Kristen Stewart réagit à sa performance, 10 ans après

Presque dix ans après la sortie du dernier film "Twilight", Kristen Stewart est revenue sur sa performance dans la saga. Actuellement en pleine promotion de son nouveau film "Spencer" dans lequel elle interprète Lady Diana, elle s'est dit encore embarrassée de se voir à l'écran.

Twilight : Kristen Stewart superstar

Kristen Stewart a décroché son premier grand rôle au cinéma en 2002 dans Panic Room de David Fincher face à Jodie Foster. Une prestation intense et magnétique alors qu'elle n'était âgée que de 12 ans. Mais c'est réellement sept ans plus tard qu'elle accède au statut de star. En effet, elle interprète Bella Swan dans l'adaptation cinématographique de Twilight. Comme les romans, les films (cinq au total) connaissent un succès flamboyant. Le duo qu'elle forme avec Robert Pattinson explose des scores de popularité auprès des fans, et les deux comédiens deviennent des superstars.

Twilight © SND Films

Après Twilight, Kristen Stewart et Robert Pattinson se sont orientés vers un cinéma plus indépendant. Leur talent respectif n'est plus à démontrer, à l'image de leurs nombreuses collaborations avec des metteurs en scène reconnus. Récemment, Stewart a tourné Spencer sous la direction de Pablo Larrain. Un biopic dans lequel elle interprète la princesse Diana, qui pourrait bien lui valoir sa première nomination aux Oscars. Robert Pattinson, quant à lui, a été choisi pour incarner le nouveau chevalier noir dans The Batman de Matt Reeves qui sortira dans nos salles en mars 2022.

Kristen Stewart se souvient de sa prestation

Presque dix ans après la sortie du dernier film de la saga Twilight, Kristen Stewart, actuellement en pleine promotion de Spencer, est revenue sur sa prestation au micro de USA Today. Alors que les films sont toujours aussi populaires, et qu'ils traversent les générations, l'actrice a confié qu'elle était encore embarrassée de se regarder dedans. Mais qu'elle les adorait :