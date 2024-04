Le trailer de ce nouveau film de baston façon "The Raid" va vous exploser la rétine

Après le très réussi "Limbo", le réalisateur hongkongais est de retour avec "Twilight of the Warriors : Walled in", qui s'annonce comme un film d'arts martiaux ultra-violent et ultra-spectaculaire. Un trailer impressionnant a été dévoilé, en amont de sa présentation au Festival de Cannes 2024.

Une pépite hongkongaise à Cannes

Actif depuis plus de 25, figure éminente du cinéma hongkongais, Soi Cheang a gagné en stature internationale après son brillant polar Limbo, sorti en 2023 en France. Signe de cette reconnaissance, son nouveau film Twilight of the Warriors : Walled in sera présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2024.

Twilight of the Warriors : Walled in ©HG Entertainment

En développement depuis les années 2000 - époque à laquelle John Woo et Johnnie To devaient le co-réaliser -, le film n'est entré en production qu'en novembre 2021. Enfin terminé, il sera distribué en Chine et à Hong Kong à partir du 1er mai, et fera donc sa première sur le sol européen lors du Festival de Cannes.

Le retour de Sammo Hung

Twilight of the Warriors : Walled in se déroule dans la citadelle de Kowloon, enclave chinoise de Hong Kong au bâti si dense qu'elle laissait à peine entrer la lumière, avant sa destruction au début des années 90. Un cadre idéal pour raconter une histoire de triades et une chasse à l'homme spectaculaire et violente, tout en rendant hommage au cinéma d'arts martiaux sous toutes ses formes.

Étant donné les talents rassemblés devant la caméra de Soi Cheang, notamment la légende du cinéma hongkongais Sammo Hung, Louis Koo, Raymond Lam et Richie Jen, et au vu des images impressionnantes du trailer (vidéo en tête d'article) on peut s'avancer sans trop de risque à dire que Twilight of the Warriors : Walled in devrait être un événement sur la Croisette, et un pur régal pour tous les fans du genre. Au sujet de sa sélection, Thierry Frémaux a déclaré :