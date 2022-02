Twilight : Robert Pattinson dit pourquoi il a failli se faire virer

En 2009, Robert Pattinson est encore peu connu du grand public. Il a cependant fait une apparition remarquée dans le quatrième volet d'Harry Potter La Coupe de Feu dans le rôle de Cedric Diggory, victime de Voldemort. C'est grâce à ce rôle qu'il décroche celui d'Edward Cullen dans la saga Twilight.

Jusqu'en 2012, il interprètera le beau vampire face à une autre star en devenir : Kristen Stewart. La notoriété des deux acteurs explosent en même temps que les films au box-office (plus de trois milliards de dollars). Ils poursuivent aujourd'hui une carrière aussi différente que passionnante. Stewart est cette année nommée aux Oscars pour son rôle de Lady Di dans Spencer. Quant à Pattinson, il est le nouveau visage du chevalier noir de DC. Pourtant, la carrière de ce dernier a bien failli tourner court.

Actuellement en pleine promotion de The Batman, Robert Pattinson a dévoilé lors d'une interview donnée à GQ qu'il avait bien failli se faire virer de Twilight. La raison ? Son interprétation un peu trop torturée d'Edward Cullen qui ne plaisaient visiblement pas aux producteurs. Il a déclaré :

J'avais 21 ans et je voulais me la jouer vraiment "artiste" avec ce rôle. Il y a eu une drôle de tension avec le studio qui n'était pas très enthousiaste à l'idée qu'Edward soit quelqu'un de torturé. Mais pour moi c'était l'unique façon de le jouer. Ça me paraît ridicule d'en parler maintenant, mais j'ai passé tellement de temps à ruminer ça. J'étais jeune et immature à l'époque.

Il se souvient d'une journée en particulier, où il a bien cru que son heure était arrivée :

Je me souviens parfaitement du tournage de la scène où Edward présente Bella à sa famille pour la première fois. Ce jour-là mon agent et mon manager étaient venus sur le plateau pour une visite surprise. J'ai pensé que c'était sympa de leur part, mais au déjeuner ils m'ont dit "OK donc peu importe ce que tu es en train de faire, après la pause, tu fais exactement l'inverse sinon tu seras viré à la fin de la journée". Et c'est après cette conversation que j'ai décidé de sourire un peu plus.