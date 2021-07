Twilight sur Netflix : où s'enfuit Edward au début du premier film ?

L'intégrale "Twilight" est dispo sur Netflix depuis le 1er juillet. L'occasion de revenir sur un des mystères du premier film : où s'enfuit Edward pour échapper à la tentation du sang de Bella ?

Bonne nouvelle pour les fans de la saga Twilight ! Depuis le 1er juillet, les cinq films sont disponibles sur Netflix. Rendez-vous donc sur la plateforme pour (re)découvrir l'histoire d'amour contrariée entre Bella Swan (Kristen Stewart) et Edward Cullen (Robert Pattinson). Pour rappel, la première est une lycéenne, récemment débarquée dans la petite ville de Forks dans l'état de Washington. Le deuxième est un vampire solitaire qui tombe, malgré lui, sous le charme de Bella.

Edward (Robert Pattinson) et Bella (Kristen Stewart) - Twilight © Summit Entertainment

Pourtant, leur idylle aurait pu tourner court. En effet, lors de leur premier rapprochement, Edward a bien eu du mal à résister à l'odeur du sang de Bella. Alors que les Cullen sont des vampires "végétariens" et ne tuent pas d'humains, Edward a failli commettre l'irréparable, et se jeter sur Bella, lors de leur cours de biologie.

Heureusement, il est parvenu à se contenir, et a quitté la salle de classe à l'instant où la sonnerie a retenti. Bella voulait le confronter pour lui parler de son comportement étrange, mais Edward avait déserté le lycée, avant de revenir comme si de rien n'était, une semaine plus tard.

Où est allé Edward ?

Dans le film Twilight, nous ne savons pas où s'enfuit Edward pour échapper à sa soif incontrôlable du sang de Bella. Nous savons seulement qu'il revient au lycée apaisé, et qu'il souhaite faire connaissance avec cette dernière. La réponse à cette question se trouve dans le roman Midnight Sun, sorti en août 2020. En effet, ce livre de Stephenie Meyer raconte l'histoire du premier volet de Twilight mais du point de vue d'Edward. Nous pouvons donc découvrir l'endroit où il trouve refuge, après avoir failli tuer Bella.

Après être sorti en trombe du lycée, il s'est enfui en direction de la montagne Denali, située en Alaska, où vivait les Cullen avant Forks. Il y a passé six jours.

Le clan Denali - Twilight © Summit Entertainment

Durant son exil, il a retrouvé Tanya, membre du clan Denali, que l'on aperçoit dans les quatrièmes et cinquièmes films. Cette dernière a d'abord pris sa visite pour une déclaration romantique (on apprend plus tard qu'elle avait des sentiments pour Edward). Mais elle a vite compris qu'il ne s'agissait pas de ça. C'est même elle qui, après avoir parlé à Edward, lui a conseillé de retourner à Forks.

Apaisé, il a ainsi pu faire la connaissance de Bella. Et la suite, nous la connaissons.