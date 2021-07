Twilight sur Netflix : Stephenie Meyer voulait un autre acteur dans le rôle d'Edward

L'intégrale des films "Twilight" est dispo sur Netflix ! Stephenie Meyer, l'auteure de la saga littéraire, a eu un coup de coeur pour un acteur qu'elle voyait dans le rôle d'Edward Cullen. Malheureusement, ça n'était pas Robert Pattinson.

Twilight : des romans aux films

En 2005, la romancière américaine Stephenie Meyer signe l'un des plus grands succès littéraires de tous les temps avec le premier roman Twilight. L'intrigue, qui est venue à l'esprit de Stephenie Meyer durant un rêve en 2003, raconte l'histoire d'amour contrariée entre Bella Swan, jeune lycéenne humaine et Edward Cullen, un vampire. La saga littéraire compte en tout quatre romans, qui ont été vendus à plus de cent millions d'exemplaires à travers le monde.

Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen) - Twilight chapitre 1 © Summit Entertainment

Cinq longs-métrages adaptés des romans sont sortis au cinéma entre 2008 et 2012. Ils ont récolté plus de trois milliards de dollars au box-office.

Niveau casting, c'est Kristen Stewart qui a été choisie pour interpréter Bella Swan. Robert Pattinson a de son côté obtenu le rôle d'Edward Cullen. Alors respectivement âgés de 18 et 22 ans, les deux jeunes acteurs sont devenues de véritables stars après la sortie du premier film. Leurs carrières oscillent aujourd'hui entre films d'auteurs indépendants et blockbusters hollywoodiens.

Stephenie Meyer voulait Henry Cavill

Henry Cavill (Superman) - Man of Steel © Warner Bros

Si le choix de Robert Pattinson était celui des producteurs du film, de son côté, Stephenie Meyer a toujours eu une préférence pour Henry Cavill. S'il est aujourd'hui devenu une immense star, grâce à son rôle de Superman dans le DCEU, il n'était à l'époque pas très connu. C'est après l'avoir vu dans le film La Vengeance de Monte Cristo sorti en 2002 que Stephenie Meyer a eu un coup de coeur pour lui. Si elle n'a pas eu son mot à dire lors du choix des acteurs des films Twilight, elle a toujours confié qu'à ses yeux, il était le seul acteur fait pour jouer Edward. En 2007, elle écrivait sur son blog :

Edward est indiscutablement le personnage le plus difficile à caster. Il est aussi celui pour lequel je me suis imaginée quelqu'un passionnément. Le seul acteur que j'ai toujours vu dans ce rôle, et le seul capable de le jouer est pour moi Henry Cavill.

Mais entre la sortie du roman et celui du film, Cavill a vieilli, et Stephenie Meyer a dû se rendre à l'évidence :

Le plus rageant dans tout ca c'est que je perds mon parfait Edward. Henry Cavill a maintenant 24 ans.

Et pour Bella ?

Bien que n'avant aucun poids sur les choix de casting, Stephenie Meyer avait quelques préférences pour le rôle de Bella, et Kristen Stewart n'en faisait pas partie. En effet, toujours sur son blog, on apprend qu'elle voyait plutôt Emily Browning (Sucker Punch).

Emily Browning - Sucker Punch © Warner Bros

Finalement, Emily Browning a joué dans un autre film adapté d'un roman de Stephenie Meyer. En effet, l'actrice a été castée pour le film Les Âmes vagabondes sorti en 2013.