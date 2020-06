Twister : le réalisateur de Top Gun Maverick pour le reboot

Un nouveau classique qui passe par la case reboot ! "Twister", le film de Jan de Bont sorti en 1996, aura le droit à une nouvelle version. Pour mettre en scène les aventures de ces chasseurs de tornades, c'est Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick) qui pourrait être engagé.

Twister aura son reboot

La grande machine du recyclage fonctionne à plein régime et Twister ne peut y échapper. Variety rapporte qu'Universal est en train de travailler sur un reboot de ce film catastrophe, en provenance des années 90. Le studio aurait d'ores et déjà dans son viseur Joseph Kosinski, à qui il aimerait confier la mise en scène. Les négociations sont encore en cours et rien n'est signé mais ce candidat, chargé de piloter le blockbuster Top Gun : Maverick, a un profil fiable.

Twister suit les péripéties d'un groupe de scientifiques spécialisés dans la chasse aux tornades aux USA. À sa tête, l'aventurier Jo Harding, qui se fascine pour ce milieu depuis qu'il a vu son père être emporté par une tornade lorsqu'il était enfant. Des années après, il court après ces phénomènes naturels comme pour exorciser ce trauma et il s'expose dans le film à un immense danger quand une super-tornade vient frapper l'Oklahoma. Dans les rôles principaux, on retrouve le défunt Bill Paxton, avec Helen Hunt dans le rôle de sa femme. Ce duo donnait beaucoup de charme à Twister, et il ne faudrait pas que le reboot se loupe sur son casting. Niveau grand spectacle, si le film de Jan de Bont fonctionne, on s'attend à monter d'un cran par rapport aux technologies de l'époque. Et on peut imaginer que Tom Cruise, avec qui Joseph Kosinski a collaboré sur Oblivion et le prochain Top Gun, soit l'acteur rêvé pour être en tête d'affiche.

Les années 90, une belle époque pour le cinéma catastrophe

Repenser à Twister, c'est retomber dans cette décennie où le cinéma catastrophe était plébiscité par les studios. Les spectateurs de l'époque ont vu passer plusieurs propositions, souvent toutes plus sympathiques les unes que les autres, avec pour simple but de nous divertir. Rares sont les grands films dans le genre mais nombreux sont ceux que l'on évoque aujourd'hui avec une douce nostalgie. Outre Twister, on pense ainsi à des films comme Pic de Dante, Volcano, Pluie d'enfer, Armageddon, Daylight, Alerte ! ou encore Deep Impact.