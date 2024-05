Twisters : c'est l'apocalypse dans des images inédites et spectaculaires

Tous aux abris ! "Twisters", suite du film culte avec Bill Paxton, se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce ultra-spectaculaire où l'on voit les tornades destructrices en action.

La tempête du siècle en approche

Ça va souffler très fort dans Twisters, suite du film de 1996 Twister et qui arrive dans nos salles le 17 juillet 2024. ce nouveau film, réalisé par Lee Isaac Chung, est très attendu et s'avance en zone dangereuse. En effet, fatigué des suites, remakes et reboots qui s'enchaînent au cinéma, le public va-t-il vouloir se jeter dans les terribles tornades annoncées ?

Twisters a différents arguments pour convaincre les spectateurs. D'abord la nostalgie d'un film culte, porté par Bill Paxton et Helen Hunt, mais aussi une star en tête d'affiche : Glen Powell. Celui-ci, nouveau favori d'Hollywood après Top Gun : Maverick et Tout sauf toi, a en effet la cote et sa présence physique comme son sourire ravageur collent parfaitement au rôle du chasseur de tempêtes qu'il incarne dans Twisters. Enfin, avec la technologie visuelle à disposition, Twisters annonce a priori un spectacle phénoménal dans la nouvelle bande-annonce dévoilée (vidéo en tête d'article).

Twisters ©Warner Bros.

Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), une scientifique traumatisée par la chasse aux tornades, et Tyler Owens (Glen Powell), un chasseur de tornades insouciant et accro au danger, vont devoir s’allier pour tenter de maitriser l’une des forces les plus destructrices de la nature : des tornades F5.

Mais la nature, imprévisible et en perpétuelle mutation, les confrontera à des tempêtes d’une violence sans précédent.

Un casting talentueux

Autour de Glen Powell, on retrouve notamment Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Brandon Perea et Maura Tierney. Ensemble, ils vont devoir résister aux tornades qui frappent le pays et essayer de les maîtriser grâce à une nouvelle technologie. Twisters aura sa dimension romantique entre les deux personnages principaux, et dans son genre de film catastrophe explorera logiquement des thématiques actuelles, celle du bouleversement environnemental et le rapport de l'humain à la nature.