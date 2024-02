Twisters : Glen Powell chasse des tornades dans un trailer spectaculaire

La première bande-annonce de "Twisters", à la fois suite et reboot du film catastrophe culte "Twister", a été dévoilée. Un film porté par Glen Powell et Daisy Edgar Jones et qui s'annonce ultra-spectaculaire.

Tous aux abris

On n'attendait pas forcément une suite à Twister, film catastrophe à succès des années 90 avec Helen Hunt et le regretté Bill Paxton. On attendait encore moins un reboot parce que, dans la frénésie hollywoodienne qui consiste à dépoussiérer les succès d'antan, Twister n'avait a priori pas le profil de l'univers à développer.

C'est paradoxalement ce pourquoi la production de Twisters est intéressante, parce que s'il n'y avait rien d'évident sur le plan du pur cinéma, la crise climatique et environnementale a mis sur le devant de la scène une augmentation des phénomène naturels catastrophiques tous plus spectaculaires les uns que les autres.

Twisters ©Universal Pictures

Un film catastrophe très contemporain

Ainsi Twisters, réalisé par Lee Isaac Chung et avec Glen Powell et Daisy Edgar-Jones dans les rôles principaux, s'avance plutôt porté par une réalité terrifiante que par son héritage de cinéma. Mais du cinéma, il va y en avoir, comme l'indique dans une première bande-annonce spectaculaire la présence souriante, musclée, charmante, bref parfaitement hollywoodienne de la star montante Glen Powell.

Il incarne dans Twisters Tyler Owens, un "chasseur" de tornades, qui trouve son adrénaline au coeur de ces terribles vents qui ravagent tout sur leur passage. Il va faire équipe avec Kate Cooper, incarnée par Daisy Edgar-Jones, une scientifique qui semble avoir développé une technologie pouvant "détruire" une tornade.

Cette bande-annonce de Twisters va droit au coeur de son sujet : des vent très, très forts, suffisamment pour arracher les maisons de leurs fondations, les voitures de la route et les humains de la terre ferme. Au milieu de ces vents, Tyler qui, on s'en doute, est d'abord là pour l'adrénaline et la célébrité, et Kate, qui oeuvre pour empêcher les terribles destructions occasionnées par les tornades. On devine que ces intérêts d'abord séparés vont se rejoindre au moment de survivre, et qu'entre eux la relation va devenir autre que simplement professionnelle...

Twisters sera à découvrir dans les salles françaises le 17 juillet 2024.