Twisters : Steven Spielberg a fait enlever une scène (et il a eu raison)

Dans "Twisters", les deux personnages joués par Daisy Edgar-Jones et Glen Powell se rapprochent au fil de l’histoire. Toutefois, Steven Spielberg a conseillé d’enlever une scène intime entre eux.

Twisters est arrivé dans les salles

À la fois reboot et suite du film de 1996, Twisters est récemment sorti dans les salles. Le film s’intéresse à Kate Carter, qui a vécu un traumatisme lorsqu’elle était encore étudiante en Oklahoma. Souhaitant tester une de ses expérimentations scientifiques, elle s’est retrouvée prise dans une violente tornade qui a coûté la vie à trois de ses amis. Depuis, elle a changé de vie en allant s’installer à New York. Mais l’un de ses amis vient un jour lui proposer de retourner en Oklahoma pour retenter de stopper les tornades.

C’est Daisy Edgar-Jones qui interprète la principale protagoniste du film réalisé par Lee Isaac Chung. Lorsqu’elle retourne en Oklahoma, Kate fait la connaissance de Tyler, un célèbre chasseur de tornades joué par Glen Powell. Au fil du temps, une relation se développe entre les deux personnages. Pourtant, contrairement à la plupart des films du genre, Twisters ne nous propose pas de scène de baiser entre les deux. Une décision que l’on doit à Steven Spielberg.

Une scène de baiser coupée au montage grâce à Steven Spielberg

Pour la promotion du film, Collider a interviewé les stars de Twisters. Journaliste pour le média, Steve Weintraub les a interrogés sur une scène de baiser entre Kate et Tyler, qui a été coupée au montage. Daisy Edgar-Jones a alors révélé que cette scène avait été coupée sur le conseil de Steven Spielberg, producteur exécutif du film. Et selon elle, il s’agissait de la bonne décision :

Je trouve que ça empêche le film d’être trop cliché. Ça donne le sentiment merveilleux que ce n’est pas la fin de leur histoire.

Glen Powell a ajouté que le but de Kate dans Twisters n’était pas de trouver l’amour, mais plutôt de retrouver sa passion pour la chasse aux tornades. Selon lui, un baiser entre elle et Tyler n’aurait donc "pas été représentatif" de l’objectif de Kate.

Une suite sera-t-elle lancée ?

Le générique de fin de Twisters nous montre ce que sont devenus Kate, Tyler et Javi dans les mois suivants les événements du film. On apprend alors qu’ils comptent protéger les gens des tornades aux États-Unis. On peut donc envisager qu’une suite continuant cette histoire pourrait voir le jour.

Cette suite pourrait être déterminée par les résultats au box-office du premier film. Or, selon les chiffres de Box Office Mojo, Twisters a réalisé un gros démarrage. S’il poursuit sur sa lancée, on retrouvera donc peut-être Kate, Tyler et Javi face à des tornades dans un nouvel opus.