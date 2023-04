Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth en feu dans un trailer brutal

Le mercenaire Tyler Rake donne la date de son retour, et il a déjà fort à faire dans le premier trailer de "Tyler Rake 2". On y voit en effet Chris Hemsworth en pleine action et seul contre tous distribuer les coups au beau milieu d'une bagarre générale, dans des images brutales et excitantes.

Tyler Rake 2 arrive bientôt sur Netflix

Fin des années 2010, les frères Anthony et Joe Russo se chargent de réaliser l'apothéose de la phase III du MCU avec le doublé Avengers : Infinity War en 2018 et Avengers : Endgame en 2019. Bosseurs, ils produisent par ailleurs d'autres films, notamment pour Netflix avec Mosul de Matthew Michael Carnahan et Tyler Rake de Sam Hargrave. Un film de guerre et un film d'action, qui l'un comme l'autre ont leur succès. Dans le rôle-titre du second, on retrouve Chris Hemsworth, que les Russo ont dirigé dans leurs deux Avengers et qui se révèle très efficace en mercenaire au grand coeur et aux gros bras. Mis en scène par l'ex-coordinateur de cascades Sam Hargrave, Tyler Rake a rapidement eu l'annonce de sa suite, et on peut enfin découvrir un peu de celle-ci avec un premier trailer dévoilé (vidéo en tête d'article).

Tyler Rake (Chris Hemsworth) - Tyler Rake ©Netflix

Cette bande-annonce annonce la couleur et rentre en plein dans le vif du sujet. En effet, ces premières images présentent Tyler Rake présente dans son activité favorite : secourir quelqu'un. Ici, une jeune femme, Ketevan (Tinatin Dalakishvili) détenue dans une prison, sous une froide latitude. Sortir de la cellule est une chose, de l'enceinte de la prison en est une autre, et c'est donc à grand coups de pieds, de poings et de bouclier que Tyler Rake va se frayer un chemin au milieu d'une violente émeute. On l'avait laissé entre la vie et la mort à l'issue des événements de Tyler Rake, le voici plus en forme que jamais !

Tyler Rake 2 a sa date de diffusion

Comme il l'avait fait dans Tyler Rake, Sam Hargrave semble de nouveau privilégier les plans-séquences pour mettre en scène l'action portée par Chris Hemsworth. Ici, la caméra se mêle aux combattants et se concentre donc sur un Tyler Rake déchaîné. Et histoire de garantir qu'on aura aussi droit à l'artillerie lourde, le trailer se conclut par un réjouissant crash d'hélicoptère abattu par le héros depuis le toit d'un train.

Exactement ce qu'il fallait pour mettre l'eau à la bouche, en vue de la diffusion de Tyler Rake 2 sur Netflix le 16 juin 2023. On retrouvera notamment autour de Chris Hemsworth Golshifteh Farahani, Adam Bessa et Daniel Bernhardt.