Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth met la misère à ses ennemis dans le trailer explosif

"Tyler Rake 2" se dévoile dans un trailer explosif, et Chris Hemsworth se montre au meilleur de sa forme au moment de dézinguer à tout va ses ennemis. Une nouvelle mission et une action survoltée qui arrivent très prochainement sur Netflix.

Le retour de Tyler Rake

Très mal en point à la fin de Tyler Rake, le mercenaire au grand coeur incarné par Chris Hemsworth a survécu à ses multiples blessures et son plongeon dans le Gange. Le revoici donc, dans les images du premier trailer de Tyler Rake 2, un mois avant sa diffusion sur Netflix, le 16 juin 2023. Comme l'explique dès les premières secondes Nik Khan, le personnage interprété par Golshifteh Farahani, elle aussi mercenaire et ami de Tyler Rake, après être presque revenu d'entre les morts il doit maintenant savoir pourquoi il continue à vivre...

Sam Hargrave monte le niveau d'action de plusieurs crans

Sur un train, dans une prison, sur des toits, on découvre donc Chris Hemsworth en pleine démonstration de son art de la bagarre. Le tout filmé en plan-séquence, choix de mise en scène qu'affectionne particulièrement le réalisateur Sam Hargrave. On retrouve par ailleurs au casting, en plus de Chris Hemsworth et Golshifteh Farahani, l'acteur franco-tunisien Adam Bessa.

Pour cette nouvelle production des frères Russo, l'action est de nouveau au plein centre de ce thriller et, on l'espère, avec des effets visuels plus "pratiques" et artisanaux que ceux qu'on a récemment pu voir dans The Gray Man. Comme ils l'avaient proposé dans Tyler Rake déjà, et auparavant dans Mosul, les deux producteurs ont en effet du flair pour assoir sur la chaise du réalisateur des metteurs en scène attachés au réalisme d'une action brutale et sensationnelle. Et sur ce point, Tyler Rake 2 a tout l'air de pouvoir satisfaire le public !