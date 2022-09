Tyler Rake 2 : Netflix dévoile une vidéo explosive

Après un premier opus qui a fait un carton sur Netflix, Tyler Rake sera bientôt de retour dans un deuxième opus. Toujours porté par Chris Hemsworth, le long-métrage est attendu courant 2023 sur la plateforme. Cette dernière a profité de son événement Tudum pour partager des images inédites du film d'action.

Tyler Rake : un énorme succès pour Netflix

En 2020, pendant le confinement, Tyler Rake sort sur Netflix. Film d'action impressionnant produit par les frères Russo et réalisé par Sam Hargrave, le long-métrage cartonne sur la plateforme et devient l'un des films les plus vus de son catalogue. En effet, Tyler Rake a été lancé par plus de 99 millions de comptes à travers le monde et a été visionné plus de 282 millions d'heures, selon des chiffres datant de septembre 2021.

Tyler Rake 2 ©Netflix

Face à ce succès, Netflix a évidemment décidé de produire une suite. Un nouvel opus toujours réalisé par Sam Hargrave. Ce dernier est un ancien cascadeur, qui a également été coordinateur des cascades sur de nombreux blockbusters comme Hunger Games – La Révolte : Partie 2 ou Green Lantern, et sur certains films Marvel comme Avengers : Endgame et Captain America : Civil War. Tyler Rake était sa toute première expérience derrière la caméra.

Une suite qui s'annonce explosive

Netflix a profité de son événement Tudum pour partager un superbe aperçu de Tyler Rake 2. Tudum était une réunion en ligne, gratuite pour tous, qui a permis à la plateforme de dévoiler des images inédites de ses futures productions comme The Witcher, Enola Holmes 2, Squid Game, et donc Tyler Rake 2.

Des images impressionnantes qui proposent un court making-of de Tyler Rake 2. Les spectateurs peuvent ainsi voir Sam Hargarve et Chris Hemsworth, de retour dans le rôle principal, en plein travail. Narrée par le comédien, la vidéo met en avant leur volonté de dépassement et l'envie de proposer toujours plus d'action aux spectateurs. Un aperçu qui promet un film foudroyant et spectaculaire, comme le laissent supposer des éléments explosifs comme l’atterrissage d'un hélicoptère sur un train en marche. Surtout, la vidéo annonce que cette suite va proposer un plan-séquence encore plus dingue que celui du premier film. Rendez-vous courant 2023 pour découvrir les nouvelles aventures musclées de Tyler Rake.