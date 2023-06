Tyler Rake : Chris Hemsworth de retour dans un troisième film ?

Chris Hemsworth et Sam Hargrave ont ouvert l'événement mondial TUDUM organisé par Netflix. Alors que "Tyler Rake 2" cartonne sur Netflix, l'interprète du mercenaire a officialisé le troisième volet.

Tyler Rake 2 cartonne sur Netflix

Trois ans après la sortie du premier volet, le redoutable mercenaire incarné par Chris Hemsworth est de retour sur Netflix. Dans Tyler Rake 2, toujours orchestré par Sam Hargrave, le héros se retrouve chargé d'une nouvelle mission périlleuse après s'être remis de ses lourdes blessures.

Tyler Rake (Chris Hemsworth) - Tyler Rake 2 ©Netflix

Avec l'aide de Nik (Golshifteh Farahani) et Yaz (Adam Bessa), il doit extraire Ketevan (Tinatin Dalakishvili) - la soeur de son ex-femme Mia (Olga Kurylenko) - ainsi que ses deux enfants d'une prison géorgienne. Dans le pénitencier, Tyler Rake abat Davit Radiani (Tornike Bziava), époux de Ketevan et dangereux gangster.

Tyler, Nik et Yaz se retrouvent donc pris en chasse par son clan, particulièrement énervé. Mis en ligne le 16 juin 2023 sur la plateforme, Tyler Rake 2 s'est immédiatement hissé en tête du top 10.

Chris Hemsworth annonce un troisième opus

Ce samedi 17 juin 2023, Chris Hemsworth et Sam Hargrave ont ouvert TUDUM, événement organisé par Netflix au Brésil où de nombreuses bandes-annonces ont été dévoilées, dont celle du film d'espionnage Heart of Stone ou encore celle de la série live One Piece.

Pour ouvrir les festivités, Chris Hemsworth a révélé qu'un troisième opus de Tyler Rake est d'ores et déjà en préparation. Avant l'apparition du logo officiel de Tyler Rake 3 (ou Extraction 3 en anglais), l'acteur a simplement a lancé :

On est déjà en train de parler de Tyler Rake 3.

Le comédien et Sam Hargrave n'ont donné aucune précision supplémentaire sur le film. Un troisième volet dans lequel le mystérieux commanditaire joué par Idris Elba pourrait avoir un rôle plus conséquent, au vu de la conclusion de Tyler Rake 2. Un final qui laisse par ailleurs entendre que le mercenaire devrait de nouveau faire équipe avec Nik.