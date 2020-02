Tyler Rake : premières images du film Netflix avec Chris Hemsworth

Vous avez aimé ? Partagez :

« Tyler Rake » est un film d’action qui mettra en scène Chris Hemsworth dans la peau d’un mercenaire chargé d’une dangereuse mission. Disponible sur Netflix le 24 avril, on y retrouvera aussi David Harbour et Golshifteh Farahani.

Tyler Rake est un film Netflix qui arrivera sur la plateforme le 24 avril 2020. Développé depuis 2018, le film a cette particularité d’être le premier film de la collaboration entre la plateforme de streaming et les frères Anthony et Joe Russo, réalisateurs emblématiques du MCU au sommet depuis le carton d’Avengers : Endgame. Tyler Rake va raconter l’histoire d’un mercenaire qui n’a plus rien à perdre, engagé pour une mission très dangereuse au Bangladesh. Ce mercenaire est interprété par Chris Hemsworth.

Des premières images intrigantes

Le synopsis est a priori simple mais efficace.

Tyler Rake est un mercenaire intrépide qui travaille dans l’ombre. Alors qu’il n’a plus rien à perdre, il est chargé par un puissant caïd mafieux, pour l’heure incarcéré, de sauver son fils qui a été enlevé. Mais dans le milieu glauque de la pègre, où se côtoient marchands d’armes et narcotrafiquants, la mission ultra-périlleuse de Rake frôle l’impossible. Et la vie du mercenaire et du jeune garçon risque d’en être bouleversée à jamais…

En plus d’une première image (en tête d’article) où l’on peut découvrir Chris Hemsworth, tout en lunettes de soleil et sueur dans une rue aux couleurs folkloriques du Bangladesh, deux autres images nous en apprennent un peu plus sur ce qu’on peut attendre. On y voit aussi David Harbour, aux côtés de Chris Hemsworth et Golshifteh Farahani, absente des photos mais bien au casting du film.

L’acteur australien, célèbre pour son interprétation de Thor, est donc dans le rôle d’un mercenaire chargé de retrouver et protéger le fils d’un caïd mafieux. On savait que Chris Hemsworth savait porter les armes depuis Horse Soldiers, une bonne nouvelle puisque comme le suggère cette image, la mission ne va pas être de tout repos. Une dernière image montre Chris Hemsworth et David Harbour en pleine chorégraphie de combat, dirigés par le réalisateur Sam Hargrave.

Tyler Rake sera disponible sur Netflix le 24 avril. On devrait en apprendre encore avec un premier trailer, qui devrait arriver sous peu.