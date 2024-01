Après "Tyler Rake", Sam Hargrave a un nouveau projet d'action violente

Le réalisateur Sam Hargrave, qui a mis en scène les deux films "Tyler Rake", très grands succès de Netflix, a un nouveau projet de film d'action. Un film qu'il va réaliser pour les studios Paramount, et qui suivra une tueuse à gages en guerre contre ses ex-employeurs...

Sam Hargrave a pris du galon

En avril 2020, alors qu'Hollywood se pétrifiait face à la première vague de la pandémie de Covid-19, Sam Hargrave vivait lui sa meilleure vie. En effet, son premier long-métrage en tant que réalisateur, Tyler Rake, arrivait sur Netflix et créait l'événement. Porté par un Chris Hemsworth tout en muscles et violence, ce thriller d'action sur un mercenaire justicier s'installait vite à la première place du Top 10 dans plus de 90 pays.

À ce jour, Tyler Rake occupe toujours la 10e place du Top 10 Netflix all time. S'il devrait mécaniquement quitter cette place prochainement, la performance est majeure pour le réalisateur et la plateforme de streaming.

Tyler Rake ©Netflix

Un film titré Kill Them All

Après le deuxième opus, Tyler Rake 2, sorti en juin 2023 et lui aussi couronné de succès, Sam Hargrave va cependant quitter Netflix, au moins pour un temps. En effet, comme révélé en exclusivité par Deadline, c'est du côté des studios Paramount qu'il va réaliser un nouveau film d'action : Kill Them All.

Ce projet est l'adaptation de la bande-dessinée Kill Them All de Kyle M. Starks, publiée en 2015. Son idée colle parfaitement aux tendances du cinéma d'action aujourd'hui. Il s'agit en effet de l'histoire d'une tueuse à gages d'élite, qui se rend compte qu'elle va être éliminée par l'organisation criminelle qui l'emploie. Elle va donc prendre les devants et les éliminer d'abord, avec ce dispositif enthousiasmant : mener l'assaut des 15 étages de l'immeuble où siège l'organisation, jusqu'à atteindre "le Boss", avec qui elle a un passé...

Il y a un air de John Wick, de Breaking News et de The Raid aussi, sur cette intrigue dont la linéarité favorisera un spectacle d'action qu'on imagine sans répit, explosif et ultra-violent. Le fait que Sam Hargrave porte le projet est une bonne nouvelle. Ancien cascadeur, chorégraphe de combats et réalisateur de seconde équipe, son savoir-faire d'action brutale mise en scène en plan-séquence faisait l'originalité et l'attrait des deux films Tyler Rake, et devrait ainsi de nouveau faire son effet dans ce nouveau film.