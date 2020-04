Tyrese Gibson évoque Morbius et la saga Fast & Furious sans Paul Walker

L'acteur Tyrese Gibson discute de sa prochaine apparition dans « Morbius », son premier rôle de super-héros au cinéma. Il revient également sur le décès de Paul Walker et sur la manière dont la famille de l'acteur a appréhendé la suite de la franchise.

Tyrese Gibson est un acteur récurrent de la saga Fast and Furious. Présent dans la franchise depuis 2 Fast, 2 Furious, il reprendra son rôle de Roman Pearce à l'occasion de Fast & Furious 9. Mais l'année prochaine, il sera également à l'affiche de Morbius, le film Marvel porté par Jared Leto. À l'occasion d'une longue entrevue avec le magazine Maxim, il revient sur ces deux rôles.

Son premier rôle de super-héros

Tyrese Gibson est un des fidèles de la saga Fast and Furious. Il a vu passer tous les acteurs au fil des ans avec les venues notamment de Dwayne Johnson, de Jason Statham ou encore de John Cena dans le prochain épisode. Et il a également vécu le décès de Paul Walker et la décision de perpétuer la franchise sans l'acteur. Il revient sur cette situation parfois compliquée :

Certaines personnes se demandent pourquoi nous continuons alors que Paul est mort. Mais c'est exactement pour ça que nous continuons. J'ai changé d'avis sur cette situation, je pense que nous devons le faire justement pour Paul. La décision la plus importante est survenue avec la famille de Paul, qui nous a donné sa bénédiction. Le dernier film que Paul a fait était le 7. C'était une joie de voir les parents et les frères de Paul lors de l'avant-première de Fast 8. Ils nous envoient simplement et régulièrement un message de soutien à chaque étape.

C'était une des grandes questions des producteurs. Faut-il continuer la franchise après le décès de Paul Walker ? Mais grâce au soutien de la famille de ce dernier, Universal a continué à produire des films Fast and Furious. Même si certains fans trouvent la fin de Fast and Furious 7 parfaite pour conclure la franchise...

Mis à part son retour dans Fast and Furious 9, un autre gros rôle attend Tyrese Gibson en 2021. En effet, il apparaîtra dans Morbius dans le rôle de Simon Stroud. Dans les comics ce dernier est un agent du FBI chargé de poursuivre Morbius :

Mon personnage était à l'origine blanc et ils l'ont rendu noir. Son bras a toute sortes d'effets spéciaux et de pouvoirs. C'est ma première fois officielle dans la peau d'un super-héros. J'ai joué dans des trucs de super-héros, mais je n'avais jamais été moi-même un super-héros.

Ainsi, l'acteur est très heureux de camper pour la première fois de sa carrière un tel personnage. Morbius devait initialement sortir cet été. Mais avec la crise du Covid-19, le film de Daniel Espinosa a été repoussé au 17 mars 2021. Il va donc encore falloir patienter pour voir Tyrese Gibson dans la peau d'un super-héros. Quant à Fast & Furious 9, il est attendu le 31 mars 2021.