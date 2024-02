UGC Illimité : les tarifs évoluent (et ça ne fait pas que des heureux)

UGC Illimité a annoncé les nouvelles formules de son abonnement (dont un abonnement illimité semaine, et un abonnement illimité week-end), mais également ses nouveaux tarifs. Et ils ne font pas que des heureux.

UGC Illimité annonce ses nouvelles offres

Si vous êtes un cinéphile aguerri et que vous habitez dans une grande ville (ou proche banlieue), il y a de fortes chances pour que vous soyez détenteur d'une carte de cinéma illimité. Toutes les grandes chaînes l'ont mise en place, à commencer par UGC et Pathé. Très vite rentabilisées, elles permettent aux abonnés d'aller voir autant de films qu'ils le souhaitent et rendent attractives les salles Premium, comme c'est le cas chez Pathé Gaumont.

Lancée il y a plus de 20 ans, la carte UGC Illimité évolue avec de nouvelles formules, et de nouveaux tarifs, comme l'a annoncé la marque ce mercredi 7 février.

Ainsi, pour accompagner les abonnements historiques Illimité, Illimité Duo et moins de 26 ans, l'entreprise a mis en place quatre nouvelles formules : Illimité Semaine (19,90 euros/mois) pour aller au cinéma en illimité du lundi au vendredi, Illimité Week-end au même tarif, pour y aller du vendredi au dimanche, Illimité Famille (49,99 euros/mois) qui permet d'inviter jusqu'à trois personnes à chaque séance, et enfin Illimité Viva l'Opéra ! (34,90 euros/mois) qui donne accès au cinéma et aux séances Viva l'Opéra ! en illimité.

Et ses nouveaux tarifs

À côté de ces nouvelles formules, UGC a également annoncé l'augmentation des anciens abonnements Illimité. Ainsi, la formule de base passe de 21,90 euros/mois à 23,90 euros/mois, la duo passe de 36,80 euros/mois à 39,90 euros/mois, et enfin l'abonnement pour les moins de 26 ans passe de 17,90 euros/mois à 19,90 euros/mois. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le mois de mai 2024. Cette annonce a évidemment fait grincer quelques dents, comme le prouvent les commentaires des abonnés sur les réseaux sociaux.

Pour compenser cette hausse des prix, l'entreprise a néanmoins annoncé de nouveaux avantages pour les détenteurs d'une carte : 20% de réduction sur les formules gourmandes, ainsi que deux places de cinéma offertes pour l'anniversaire des clients. En plus de ça, pour les abonnés UGC Illimité et moins de 26 ans, une place pour un accompagnant est disponible au prix de 8 euros, à chacune des séances.

Une formule jeune avec Canal+

UGC a également annoncé la création d'une formule spéciale pour les moins de 26 ans avec la carte illimitée couplée à un abonnement Canal+. Réservée aux 5000 premiers adhérents, elle permet d'avoir un tarif réduit sur la carte illimitée (11,95 euros/mois au lieu de 19,90 euros/mois) mais aussi sur l'abonnement Canal+ réservé aux moins de 26 ans (13,99 euros/mois au lieu de 27,99 euros/mois).