Une bande-annonce façon "Divergente" pour ce prochain film de SF Netflix avec Joey King

Netflix a mis en ligne les premières images de son nouveau film porté par Joey King. "Uglies" nous présente un monde dystopique à laquelle une adolescente va tenter d’échapper.

Joey King de retour sur Netflix avec Uglies

Après Les Dessous de la famille, Joey King reviendra dans un autre film Netflix cette année. L’actrice sera à l’affiche d’Uglies. L’histoire du film se déroule dans un monde futuriste où tous les individus doivent avoir recours à la chirurgie esthétique lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Mais quand l’une des amies de Tally s’enfuit, l’adolescente part à sa recherche, et découvre bientôt des vérités qui bouleversent ses convictions.

Joey King incarne donc Tally dans Uglies. Autour d’elle, Brianne Tju, Chase Stokes, Keith Powers et Laverne Cox interprètes certains des autres personnages majeurs du récit. À un peu plus d’un mois de sa sortie, le film réalisé par McG se dévoile avec un premier trailer.

Un premier trailer pour le film dystopique

La bande-annonce d’Uglies nous présente Tally alors que celle-ci est impatiente de subir la chirurgie esthétique obligatoire à ses 16 ans. L’adolescente se conforme parfaitement aux règles strictes du monde dans lequel elle vit. Mais elle ne paraît plus si sûre d’elle lorsque l’un de ses amis semble avoir changé de personnalité après avoir subi sa chirurgie.

Tally quitte alors ce qu’elle avait toujours connu et découvre un nouveau monde, dans lequel les gens vivent d’une façon bien plus libre. Mais, d’après les dernières images de la bande-annonce, ces gens vont ensuite être attaqués pour avoir choisi de ne pas suivre les règles imposées. On peut donc imaginer qu’à leurs côtés, Tally va devoir se battre pour survivre.

Le premier film d’une série ?

L’intrigue d’Uglies n’est pas sans rappeler celle de la franchise Divergente, qui présente un monde dans lequel les personnes ne présentant pas certaines caractéristiques sont éliminées. Même s'il n'était pas question de chirurgie dans la saga portée par Shailene Woodley, l'ambiance générale de cette bande-annonce y fait fortement penser. De plus, le film porté par Joey King est lui aussi adapté du premier roman d’une saga. Écrite par Tom Westerfeld, celle-ci compte cinq tomes. Uglies pourrait donc avoir des suites sur Netflix. Mais pour cela, il faudra sans doute que le film rencontre le succès à sa sortie. Il arrivera sur la plateforme de streaming le 13 septembre prochain.