Uglies sur Netflix : la fin est-elle la même dans le livre ?

Sorti récemment sur Netflix, "Uglies" est adapté du premier livre d’une saga. Mais l’un des personnages principaux du film a un destin différent dans le roman. Attention car cet article contient évidemment des spoilers sur le long-métrage ainsi que le livre !

Uglies, une dystopie adaptée d’un roman

Porté par Joey King, Uglies est sorti le 13 septembre dernier sur Netflix. Le film nous plonge au sein d’une société dystopique qui oblige tous les individus à subir une chirurgie esthétique à l’âge de 16 ans. Au centre de l’histoire, une adolescente du nom de Tally se montre impatiente alors que la date de sa chirurgie approche. Mais lorsque l’une de ses amis s’enfuit, elle décide de partir à sa recherche. Ce qu’elle découvre alors au cours de son périple va profondément remettre en question ce qu’elle pensait connaître.

Si Jacob Forman, Vanessa Taylor et Whit Anderson ont écrit le scénario d’Uglies, ils se sont basés sur le livre éponyme écrit par Scott Westerfeld, premier tome d’une saga. Toutefois, ils ont pris quelques libertés créatives avec leur adaptation. On trouve ainsi des différences entre le long-métrage et le roman sur lequel il est basé. Notamment à la fin.

Un dénouement différent pour Peris

À la fin du film réalisé par McG, Tally prend une décision forte : elle choisit de subir l’opération chirurgicale pour que David puisse ensuite tester son remède sur elle. De son côté, Peris se rappelle de celle qui était sa meilleure amie au moment où il tombe d’un toit. Or, ce personnage ne connaît pas le même destin à la fin du premier livre de la saga de Scott Westerfeld.

Dans le roman, Peris ne tombe pas d’un toit. Après sa brouille avec Tally, on n’entend tout simplement plus parler de lui. En revanche, il revient dans la suite de l’histoire. Il est présent dans les deux romans qui font suite à Uglies, intitulés respectivement Pretties et Specials.

De bonnes chances d’avoir une suite

Étant donné ses capacités spéciales qui lui offrent une forte résistance aux chocs, on peut penser que Peris a donc résisté à sa chute à la fin du film. Et qu’il reviendra dans la suite. Pour cela, il faudra toutefois que Netflix commande un deuxième long-métrage. Mais cela devrait être le cas. Car, selon les chiffres de FlixPatrol, Uglies est en tête des films les plus vus sur la plateforme dans de nombreux territoires depuis sa sortie.

À moins que ses chiffres d’audiences ne chutent d’un coup, le film a donc de bonnes chances d’avoir une suite. En revanche, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si tous les tomes de la saga écrite par Scott Westerfeld seront adaptés. En tout, l’auteur a découpé l’histoire de Tally et de ses amis en cinq livres.