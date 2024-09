Passé inaperçu au cinéma, ce thriller d'action violent avec Gerard Butler s'impose sur Netflix

Ultimate Game (Gamer), un thriller d'action futuriste avec Gerard Butler, fait son entrée remarquée sur Netflix France, se hissant rapidement dans le Top 10 des films les plus visionnés. Sorti en 2009, le film, qui mêle technologie, jeux vidéo et contrôle des masses, n'avait pas connu un grand succès au cinéma, mais trouve aujourd'hui une nouvelle audience grâce à la plateforme de streaming. Gerard Butler y incarne un détenu forcé de participer à un jeu de mort ultra-violent, dans une société dystopique.

Ultimate Game s'impose sur Netflix France

Ultimate Game (Gamer en version originale), un thriller d’action dystopique avec Gerard Butler, vient de faire son entrée sur Netflix France et se hisse déjà dans le Top 10 des films les plus visionnés sur la plateforme. Sorti en 2009, le film n'avait pas particulièrement marqué les esprits lors de sa sortie en salles, mais il connaît aujourd'hui une nouvelle vie sur le service de streaming.

Réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor, Ultimate Game nous plonge dans un futur proche où les avancées technologiques permettent à des joueurs de contrôler des êtres humains dans un jeu vidéo grandeur nature. Gerard Butler incarne Kable, un détenu qui participe à l’un de ces jeux de mort, intitulé Slayers. Contrôlé par un adolescent, Kable doit survivre dans une série de combats ultra-violents retransmis en direct à des millions de spectateurs. S’il remporte encore trois victoires, il gagne sa liberté et devient le chouchou du public. Mais il devient vite évident que le créateur du jeu, Ken Castle (interprété par Michael C. Hall), a d'autres plans pour lui.

Un échec au box-office

Gerard Butler, déjà bien connu pour ses rôles musclés dans des films comme 300, incarne ici un héros au bord du gouffre, forcé de se battre pour sa survie. Sa performance, intense et physique, est l'un des points forts du film. Le personnage de Kable est à la fois un combattant implacable et un père déterminé à retrouver sa liberté et sa famille. Michael C. Hall, célèbre pour son rôle dans Dexter, campe quant à lui un antagoniste inquiétant, visionnaire et machiavélique.

Lors de sa sortie en 2009, Ultimate Game avait peiné à trouver son public, avec des critiques mitigées et un box-office décevant. Pour un budget estimé à 50 millions de dollars, il n'en avait récolté que 40 au box-office mondial. Lors de sa sortie au cinéma en France, le film n'avait attiré que 200 000 spectateurs dans les salles.