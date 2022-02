Umami : le duo Gérard Depardieu - Pierre Richard bientôt de retour au cinéma

Présenté au Festival d'Angers, "Umami" réalisé par Slony Sow, avec Gérard Depardieu et Pierre Richard, devrait prochainement arriver dans nos salles. Un film qui emmènera un chef étoilé, en pleine rupture familiale, des bords de la Loire au Japon, à la recherche de la fameuse cinquième saveur autant que du sens de la vie.

Umami : famille et gastronomie au programme

Tourné en partie dans la région de Saumur, le film Umami de Slony Sow a été présenté pour la toute première fois au Festival d'Angers de 2022. Un film dont on entend peu parler, qui n'a toujours pas de date de sortie nationale, mais qui pourtant aligne un casting royal et un scénario très séduisant.

Sur une trame de drame familial dans le milieu de la cuisine gastronomique, c'est en effet rien de moins qu'un duo comique légendaire qui se reforme, avec Gérard Depardieu et Pierre Richard en tête d'affiche. Ce dernier l'avait d'ailleurs célébré sur Twitter, lors du tournage en 2020.

Ensemble, on leur doit entre 1981 et 1986 une série de trois comédies à grand succès, réalisées par Francis Veber : La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs.

Un voyage intime et culinaire

Le synopsis officiel d'Umami, ci-dessous, expose dans le détail une histoire qui devrait nous faire passer par toutes les émotions.

L’établissement « Monsieur Quelqu’un » se trouve à l’Abbaye Royale de Fontevraud à quelques kilomètres du centre historique de Saumur et c’est là que son illustre Chef Gabriel Carvin (Gérard Depardieu) y célèbre l’arrivée de sa troisième étoile. Au soir de cette même journée de sacrement, sa femme Louise (Sandrine Bonnaire) le quitte et se retrouve dans le lit de son amant, Robert (Antoine Duléry), le critique gastronomique à qui Gabriel doit ses étoiles.

Cette brutale séparation déclenche une crise familiale qui coupe le Chef de ses deux fils. À commencer par Jean (Bastien Bouillon), le sous-chef du restaurant qui essaie désespérément de marcher dans les pas de son père en cuisine, mais qui n’y parvient pas. Le plus jeune, Nino (Rod Paradot) est quant à lui un idéaliste qui rejette tout consumérisme et qui recherche par-dessus tout l’amour, le vrai…

Pour Gabriel, le trop-plein de ressentiment vient donc le foudroyer en plein cœur : infarctus du myocarde. Un drame pour cet hyper actif qui doit désormais survivre loin de ses casseroles. Lui qui a conduit sa vie sans jamais vraiment se soucier des autres se retrouve dépendant d’eux… À quoi bon continuer à vivre à 70 ans dans l’attente de peut-être un jour renouer avec son art . Où trouver une nouvelle passion qui l’obligerait à faire ce break salutaire pour sa santé mentale et physique ?

Umami ©Nompareille Productions

C’est dans la ferme ostréicole de son vieil ami Rufus (Pierre Richard) qu’émerge l’idée inattendue de partir au Japon afin d’y découvrir les secrets de la cinquième saveur du palais : l’umami, un enseignement qu’il pourrait trouver auprès de celui qui l’avait battu au concours du “meilleur chef du monde” en 1978. C’est sous hypnose que Gabriel vient se remémorer cette amère défaite qui lui avait presque fait abandonner la cuisine…

Slony Sow en terrain connu

Slony Sow, le réalisateur d'Umami, s'est ainsi entouré d'un casting idéal pour raconter cette histoire, entre le Japon et sur les bords de la Loire, avec en plus des déjà cités : Zinedine Soualem, Assa Sylla et les acteurs japonais Kyozo Nagatsuka, Eriko Takeda et Akira Emoto. Il connaît par ailleurs très bien Gérard Depardieu, puisqu'il l'a dirigé dans deux courts-métrages en 2011 et 2019, Grenouille d'hiver et Grenouille de Cristal.

Une histoire centrée sur un viticulteur endeuillé, qui va d'abord faire la rencontre salvatrice d'une jeune femme japonaise (Eriko Takeda), pour la retrouver sept ans plus tard à Tokyo. Il est évident qu'Umami s'inscrit dans la droite lignée de ces créations, et que le réalisateur sait donc parfaitement ce qu'il fait dans ce long-métrage.